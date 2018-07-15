GTO Yönetim Kurulu Başkanlarından 15 temmuz vurgusu

Milletimiz bu dirayetiyle hem asaletini hem de ne kadar demokrat bir ruha sahip olduğunu tüm dünyaya ispat etmiştir” dediler.

GTO Başkanları 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptıkları açıklamada, “ 15 Temmuz gecesi Türk demokrasi tarihimizde, hem kendi vatandaşına silah doğrultacak kadar gözü dönmüş bir çetenin milletimize yaşattığı acılarla, yine aziz milletin bu çeteye canı pahasına verdiği destansı demokratik karşılık ile yerini almıştır. Çok kısa bir süre içinde aziz milletimiz dünya demokrasi tarihine geçecek bir tepki göstererek, bağrından çıkan gerçek vatansever asker, emniyet güçleri ve vatandaşlarının desteği ile omuz omuza bir demokrasi destanı yazmıştır. Ülkemizin geleceğini yok etmeye yönelik darbe girişimine sahne olan o karanlık gecenin üzerinden tam iki yıl geçti. Şüphesiz bu darbe girişimi ülkemiz ekonomisi için de büyük bir imtihandı. Bizler bu imtihandan iş dünyamızın tek yürek atışı sayesinde anlımızın akıyla çıktık. Sadece demokrasimizi değil; ekonomimizi de savunduk ve güçlendirdik. Bizler iş dünyası olarak Ülkemiz için demokrasi dışında bir seçenek görmüyoruz. Darbe girişiminin üzerinden geçen iki yıllık sürede, tüm GTO camiası olarak bu yüreğe güç vermek için elimizden gelen çabayı sarf ettik; sarf etmeye de devam ediyoruz. GTO ailesi olarak demokrasiden, milletimizden, devletimizden yana olmaya devam edeceğiz. Devletimizin yanında, milletimizin emrinde olacağız. Ülkemizin birliğine, kardeşliğimize ve demokrasimize karşı olanların da karşısına dikileceğiz. Çünkü devletimiz ve ülkemiz var oldukça biz de varız. Demokrasi varsa hepimiz varız. Mustafa Kemal Atatürk’ün “Hakimiyet Kayıtsız ve Şartsız Milletindir” sözünü hep aklımızda tutarak, ülkemiz ve Milletimiz için çalışmayı ve üretmeyi daha büyük bir azimle sürdüreceğiz. Ülkemizi daha güçlü bir ekonomi ve daha zengin bir Türkiye Hedefine taşıyacağız. Feraset ve sağduyu içerisinde bu elim hadiseyi önleyen başta asil milletimiz olmak üzere, askerimize, polisimize ve tüm kurumlarımıza şükran duyuyoruz. Ülkemizin şanlı tarihine kara bir leke olarak geçen bu kalkışmayı unutmamak ve unutturmamak, devletimizin olduğu kadar, biz iş dünyası temsilcilerinin de en asli görevidir" ifadeleri kullanıldı.