GTO yönetim kurulu ve meclis başkanlık divanı komite başkanları ile bir araya geldi

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Meslek Komite Başkanları, Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı Hilmi Teymur başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda gündemi ve son ekonomik gelişmeleri değerlendirdi. GTO hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıya Meslek Komite Başkanlarının yanı sıra meclis başkanlık divanı ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım toplantıda Komite Başkanlarına, Yönetim Kurulu'nun 5 aylık dönemde yaptığı çalışmalar ve Odanın projeleri ile ilgili bilgi verdi.

GTO iş dünyasının sözcüsü

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, dda çalışmalarının yanı sıra “İhracat Koçluğu, Los Angeles Türkiye Ticaret Merkezi, Fuar Organizasyonları, Triko ve Hazır Giyim Alım Heyeti, Antep Fıstığı ve Kuruyemiş Sektörleri Dış Alım Heyeti, Lojistik Köy, İşletmelerde Dijital Dönüşüm ve İhracatı Geliştirme Merkezi, Gaziantep Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve Modelleme Merkezi (GETHAM) ve Avrupa Birliği (AB)-Türkiye Ticari Entegrasyonu Destekleme” projeleriyle ilgili bilgi komite başkanlarına bilgi verdi. Yıldırım, Gaziantep Ticaret Odasının Gaziantep'in ve iş dünyasının sözcüsü ve vitrini olduğunu söyledi. Gaziantep Ticaret Odasının şehrin bütün sorunlarını gündeme getirdiğini belirten Yıldırım, ayrıca Oda olarak yaptıkları girişimleri ve lobi faaliyetlerini komite başkanlarına anlattı.

"Komiteler odamızın mutfağıdır"

Meslek komitelerinden gelen öneri ve taleplerin Yönetim Kurulu'nun çalışmalarına ışık tuttuğunu, komitelerin Odanın mutfağı olduğunu belirten GTO Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım, “Meslek Komiteleri Odamızın tam anlamıyla omurgasıdır. Sorunlar burada tespit edilir, çözümler burada ortaya çıkar, projeler ilk kez burada dillendirilir. Çünkü komiteler tabanın sesidir. Ekonominin kılcal damarlarını ancak komiteler bilir. Komite üyelerimizin olaylara bakışı çok önemlidir. Meslek komitelerinin çalışmalarına önem veriyoruz. Oradan gelen talep ve önerileri Yönetim Kurulu'nda en ince ayrıntısına kadar değerlendirip talepleri yerine getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Talepleri kendimiz çözebiliyorsak çözüyoruz, yerelde gidip görüşmemiz gereken kurumlar varsa görüşüp onların nezdinde çözüyoruz. Bazen de Ankara nezdinde girişimlerde bulunarak üyelerimizin taleplerini yerine getirmek için çaba sarf ediyoruz. GTO'ya bu gücü veren ve etkin duruş kazandıran üyeleri ve meslek komiteleridir. GTO olarak kurumsal olmanın gereğinin bu olduğuna inanıyor ve ona göre hareket ediyoruz” dedi.

"Hepimiz Gaziantep sevdalısı ve gönüllüsüyüz"

GTO Başkanı Yıldırım, Gaziantep'te ekonomiden eğitime, sosyal yaşam kalitesinden, kültür-sanat hayatına kadar birçok konu ile yakından ilgilendiklerini vurgulayarak, "Sorunları tespit ediyoruz, çözümler üretiyoruz. Bu çalışmaları değere dönüştüren şey ise, tüm bunları gönüllülük esası ile yapmamızdır. Gaziantep Ticaret Odası üyelerinin tamamı birer Gaziantep gönüllüsü ve sevdalısıdır. Hayallerimizi ve geleceğimizi bu kent üzerine kuruyoruz. Gaziantep'in projelerini daima takip edeceğiz. Büyük veya küçük her projemizi somutlaştırma girişimlerine devam edeceğiz. Odamızın öncülüğünde Gaziantep lobisini her düzeyde etkili kullanarak şehrin merkezi yönetimden beklentilerini daha gür bir sesle dillendirmeye devam edeceğiz. Gaziantep iş dünyası olarak, kentimizi sadece ekonomik alanda değil her alanda yükseltip şehrimize katkı sağlamayı sürdüreceğiz" diye konuştu.