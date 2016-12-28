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28 Aralık 2016 16:47

GTO yönetimi ’hayırlı olsun’ ziyaretlerini kabul ediyor

GTO yönetimi ’hayırlı olsun’ ziyaretlerini kabul ediyor

28 Aralık 2016 16:47

Gaziantep’teki sivil toplum örgütleri ve bürokratlar, yönetimi yeni belirlenen Gaziantep Ticaret Odası’nı ziyaret ederek, yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun temennisinde bulundu.
Gaziantep İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gökhan Çeliktürk ve yönetim kurulu üyeleri, GTO Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Beyhan Hıdıroğlu ve yönetim kurulunu ziyaret ederek yeni görevlerinde başarılar diledi. Çeliktürk, ziyarette yaptığı konuşmada, GTO’yu ikinci evi olarak gördüğünü belirtti. Geçmişte oda ile önemli çalışmalar yaptıklarını hatırlatan Çeliktürk, “Bundan sonra ilişkilerimizi daha ileriye taşıyacağımıza inanıyorum. Yeni yönetim kuruluna başarılar diliyorum” dedi.
GTO Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu da ilk ziyareti Gaziantep İnşaat Mühendisleri Odası yönetim kurulunun yaptığını belirterek, “Gaziantep’in lokomotif sektörü tekstil ama son yıllarda inşaatta önemli bir alan olmayı başardı” şeklinde konuştu.
Görev süresince şehir ve ülke için önemli çalışmalara imza atmak istediklerini belirten Hıdıroğlu, “Önceliğimiz birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaktır” ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi Keçeci’nin ziyareti
Dışişleri Bakanlığı Gaziantep Temsilcisi Büyükelçi Adnan Keçeci, GTO Kurulu Başkanı Şevket Beyhan Hıdıroğlu ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Temsilcilik çalışmaları hakkında bilgi veren Keçeci, Suriyelilere yönelik yapılan çalışmalarda en büyük desteği yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarından aldıklarını ifade etti. Suriye krizinin fırsata çevrilmesi gerektiğini vurgulayan Keçeci, Suriyelileri iş hayatına dahil edip, bilgi ve birikimlerinden faydalanarak onlardan istifade edilebileceğini kaydetti. GTO Yönetim Kurulu Başkanı Hıdıroğlu ise Oda’daki Suriyeli sayısının her geçen gün arttığını belirterek, GTO’ya kayıtlı Suriyeli üye sayısının 930’a ulaştığını dile getirdi.
Nizip Ticaret Borsasının ziyareti
Nizip Ticaret Borsası (NTB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Sarı ve yönetim kurulu üyeleri, GTO yönetim kuruluna “hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu. NTB Yönetim Kurulu Başkanı Sarı, GTO Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu ve yönetiminin başarılı çalışmalar yapacağına inandıklarını belirtti.
Tarım sektörüne ilişkin bilgi veren Sarı, Nizip Ticaret Borsasının çalışmaları hakkında GTO yönetimini bilgilendirdi.
Ziyaret sonunda hatıra fotoğrafı çektirildi.



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