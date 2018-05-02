GTO yönetimi ve Meclis Başkanlık Divanına ziyaretler devam ediyor

Gaziantep İnşaat Müteahhitleri Derneği (GAİMDER) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Apa ve Yönetim Kurulu üyeleri, GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Halil Şaşmaz ile Gaziantep Ticaret İl Müdürü Bilal Yazıcı GTO Yönetim Kurulu ile Meclis Başkanlık Divanına “hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu.

"Her şey Gaziantep ve üyelerimiz için”

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı Hilmi Teymur ziyaretlerde yaptıkları değerlendirmede; Gaziantep için yola çıktıklarını ve bütün hizmetleri Gaziantep için yaptıklarını belirterek “Gaziantep’in en büyük çatı kuruluşu olarak Gaziantep ve ülkemiz için çalışacağız, üyelerimizin çıkarları birinci önceliğimiz olacak” dediler.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanlık Divanına “Hayırlı olsun” ziyaretleri devam ediyor. Gaziantep İnşaat Müteahhitleri Derneği (GAİMDER) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Apa, Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri, GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Halil Şaşmaz ile Gaziantep Ticaret İl Müdürü Bilal Yazıcı GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Meclis Başkanı Hilmi Teymur, Meclis Başkanlık Divanı ve Yönetim Kurulu üyelerine “Hayırlı olsun” ziyaretinde bulunarak başarılar diledi. GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Halil Şaşmaz ile İl Ticaret Müdürü Bilal Yazıcı’nın ziyaretinde iki kurumun GTO ile yapacağı ortak çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Öte yandan kısa adı GAİMDER olan Gaziantep İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı İbrahim Apa, Yönetim Kurulu üyeleri Turgut İhsan Tan, Cem İbrahim Özdil, Bora Kanevetçi, M. Alper Özdemir, Ali Kılınç, Davut Yüksel, Halil Durmaz, İsa Ensari Denetim Kurulu üyeleri Seyfettin Coşan, Serkan Karakaş ve Mehmet Kantar ile birlikte GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı Hilmi Teymur ile Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanlık Divanı üyelerine “Hayırlı olsun” diyerek başarılar diledi. Ziyarette inşaat sektörünün sorunları ile ilgili görüş alışverişinde bulunulurken, GAİMDER Başkanı Apa, Gaziantep Ticaret Odası’nı her zaman hami ve üst kuruluş olarak gördüklerini ifade ederek sektörel sorunların çözümü için işbirliğine hazır olduklarını söyledi. Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı Hilmi Teymur, el birliği ile şehir ve ülke için çalışacaklarını, sorunların birlikte hareket edilmesi hâlinde daha kolay çözülebileceğini belirttiler.

Yıldırım ve Teymur ziyaretlerde yaptıkları değerlendirmede; Gaziantep’in en büyük çatı örgütünün Yönetim Kurulu ve Meclis başkanlık divanı olarak Gaziantep için yola çıktıklarını, her şeyin Gaziantep için olduğunu belirterek, “El birliği ile şehir ve üyelerimiz için çalışacağız. Gaziantep ticaret erbabına en iyi hizmeti sunmak istiyoruz. Her zaman önceliğimiz Gaziantep ve üyelerimiz olacak. Üyelerimizin çıkarları birinci önceliğimizdir” dediler.

GAİMDER’in ziyaretinde sektörel sorunlar, inşaat müteahhitlerinin yaşadığı sorunlar, GTO ve GAİMDER’in yapacağı ortak çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunulurken, ziyaretlerde GTO Meclis Başkan Yardımcısı Mithat Tümer, Meclis Kâtibi Abdullah Çelebi, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Uğur Acıoğlu, Mehmet Tatar, Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Kavsara, Mustafa Eryoldaş, Sinan Bay, Kerim Akdoğan, Ahmet Özgözükara ve Ömer Işık da hazır bulundu.