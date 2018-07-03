GTO yönetiminden GSO’ya hayırlı olsun ziyareti

Ziyarette Gaziantep ve ülke gündemine dair gelişmeler değerlendirilirken yapılabilecek ortak projeler üzerinde duruldu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım’a, Meclis Başkanı Hilmi Teymur’a, Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanlık Divanı üyelerine teşekkür etti. Gaziantep’teki mevcut ortak akla ve birlikte çalışma kültürüne dikkat çeken Ünverdi, Gaziantep Sanayi Odası ve Gaziantep Ticaret Odası’nın kardeş kuruluşlar olduğunu, bu iki güzide kurumun el ele vererek çalışmaya devam edeceğini söyledi. Ünverdi, “Gaziantep Ticaret Odası’nın Gaziantep’in ticari hayatına, kültürel yaşamına, eğitimine, turizm ve hizmet sektörlerinin gelişimine yaptığı katkıları çok önemli buluyorum. Özellikle son dönemde hayata geçirdiğiniz ‘Lojistik Köy’ projenizi takdirle karşılıyorum. İnşallah Gaziantep’imize hayırlı olur. Bildiğiniz üzere Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerini henüz geride bıraktık. Önümüzdeki günlerde kurulacak yeni hükümet ve yeni yönetim anlayışı ile Gaziantep’i hep beraber daha da ilerilere taşıyacağız. Ekonomik veriler de bu süreçle birlikte çok daha yukarılara çıkacak diye umut ediyorum” dedi.

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep Sanayi Odası’nın yeni yönetimini tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi. Ortak amacın Gaziantep ve Türkiye’ye hizmet etmek olduğunu belirten Yıldırım, “İki kardeş kuruluş olarak kentimize ve ülkemize hizmet etmekten dolayı çok mutluyuz. Elbette birçok alanda, birlikte ve ortak akılla hareket edeceğiz. Çünkü amacımız Gaziantep’e ve Türkiye’ye hizmet etmek. Geliştireceğimiz projelerle şehrimizin ve ülkemizin aydınlık geleceğini birlikte inşa etmeyi hedefliyoruz. Bir şehrin ve bir ülkenin kalkınması için topyekûn mücadele etmek, toplumun bütün tüm kesimlerince katkı sağlamak esastır. Tabi bunu yaparken de sadece ekonomik anlamda değil, kültürel ve sosyal yaşama da dokunmak gerekir. Böyle bir ruhu da ancak birlikte hareket edersek yakalayabiliriz. Gaziantep Ticaret Odası olarak biz bu anlayış ve kararlılıkla şehrimizin dinamiklerini korumaya ve şehrin kılcal damarlarına ulaşmaya gayret ediyoruz” diye konuştu.

Gaziantep Sanayi Odası’nın Yeni Yönetim Kuruluna ve Meclis Başkanlık Divanına hayırlı olsun dileklerini ileten GTO Meclis Başkanı Mehmet Hilmi Teymur da, Gaziantep’in iki kardeş kuruluşunun şehrin geleceği için çalıştığına vurgu yaptı. Teymur, “Birbirimizden farkımız yok, hedefimiz aynı. Her türlü işbirliğine hazırız” dedi.

Samimi bir havada gerçekleşen ziyarette GTO heyetinden Meclis Başkan Yardımcısı Mehmet Dal, Divan Kâtibi Abdullah Çelebi, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Uğur Acıoğlu ve Mehmet Tatar, Yönetim Kurulu üyeleri Yılmaz Duman, Sinan Bay, Mustafa Eryoldaş, Kemal Delioğlu, Ömer Işık, Mehmet Kavsara ile Genel Sekreter Vekili Figen Çeliktürk GSO heyetinden GSO Meclis Başkan Yardımcıları Ali Özpolat, Saim Akınal, Divan Kâtibi Sadık Koçak, GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Cevdet Akınal, Ferhan Sağım, Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Aslansoy, Mustafa Özgüler, Mustafa Özmermer, Metin Erturhan ve Genel Sekreter Kürşat Göncü hazır bulundu.