GTO yönetiminden Mutlu Kafe’ye ziyaret

Hilmi Teymur, Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanlık Divanı üyeleri Mutlu Kafe’yi ziyaret etti.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı Hilmi Teymur, Meclis Başkan Yardımcısı Mehmet Dal, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Uğur Acıoğlu, Mehmet Tatar, Yönetim Kurulu üyeleri Yılmaz Duman, Sinan Bay, Mustafa Eryoldaş, Kemal Delioğlu, Mehmet Kavsara, Ömer Işık ve Genel Sekreter Vekili Figen Çeliktürk ile birlikte DownSendromlu çocukların sosyal hayata katılması ve özgüven edinmeleri amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından Masal Park’ta kurulan Mutlu Kafe’yi ziyaret etti. Yıldırım ve Teymur, Masal Park içerisinde Down Sendromlu çocukların sosyal hayata katılımını sağlamak amacıyla çalıştıkları kafede mutlu bir gün geçirdiklerini belirterek, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin’i oluşturduğu farkındalıktan dolayı kutluyor ve kendisine teşekkür ediyoruz. Down Sendromu hakkında bilinçlenmemiz ve insanları bilinçlendirmemiz lazım. Dünya farklılıklarla güzelleşen bir yer. Sevgi dolu olan bu çocuklarımızı iş hayatında bir şeyler üretirken görmek bizleri mutlu etti. Onlara meslek kazandırmaya yönelik yapılan böylesi çalışmaların bütün kurumlar tarafından desteklenmesi toplumumuzda önemli bir farkındalık oluşturacak” dediler.

Down Sendromlu bireylerin hayatın her alanında olmasının, toplumdaki bütün engelli bireylerin topluma kazandırılıp bir iş edinmelerinin ve kendi hayatlarını idame ettirmelerinin çok önemli olduğunu vurgulayan GTO başkanları, “Meslek edinmenin, bir işi öğrenmenin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Hizmet sektörü ülkemizde çok hızlı büyüyor. DownSendromlu gençlerimizin, çocuklarımızın hizmet sektöründe yer alabileceğini, bu işi layıkıyla yapabildiklerini bugün burada müşahede ettik. Bu çocuklarımızın sporda, sanatta ve özellikle iş hayatında mutlaka yer almaları lazım. Toplum olarak bu konuda elimizden gelen gayreti göstermeliyiz. Mutlu Kafe’deki kardeşlerimiz bizlere sevgilerini, duygularını, sıcaklıklarını ve mutluluklarını çok güzel bir şekilde yansıttılar" diye konuştu.

Yıldırım ve Teymur ile beraberlerindeki heyet projenin hayata geçirilmesinde emeği olan tüm yetkililere teşekkür ederek bu çalışmanın örnek teşkil etmesini diledi