GTO yönetiminden ziyaretler sürüyor

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Meclis Başkanı Hilmi Teymur beraberinde Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanlık divanı ile Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Oğuzeli Belediye Başkanı M. Sait Kılıç ve Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür’ü ziyaret etti.

Ziyaretlerde GTO Yönetimi ve Meclis Başkanlık divanına başarılar dilenirken, Gaziantep Ticaret Odasının Gaziantep’e değer katan ve Gaziantep’in gelişimine öncülük yapan bir kurum olduğu, yeni dönemde Gaziantep Ticaret Odası ile ortak çalışma ve projeler yapmaya hazır olunduğu vurgulandı.

Ziyaretlerini sürdüren Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanlık Divanına aynı zamanda “Hayırlı olsun” ziyaretleri devam ediyor. Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Meclis Başkanlık Divanı, Yönetim Kurulu üyeleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Gaziantep Başkonsolosu Erhan Özkan, Elbeyliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Faik Akyılmaz ve ASRİAD Başkanı Hayri Ünal, GTO Yönetimi ve meclis başkanlık divanını ziyaret ederek başarılar diledi.

Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanlık Divanının da hazır bulunduğu ziyaretlerde, Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı Hilmi Teymur, Gaziantep’teki tüm kurum ve kuruluşları paydaş olarak gördüklerini belirterek, Gaziantep ve ülke yararına olacak tüm ortak çalışma ve projelerde ortak hareket edeceklerini ifade ettiler. Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanlık Divanı ziyaretlerini sürdürüyor. GTO heyeti ziyaretler kapsamında Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Oğuzeli Belediye Başkanı M. Sait Kılıç ve Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür’ü ziyaret etti.

GTO Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanlık Divanı ziyaretlerini sürdürürken, aynı zamanda GTO’ya da hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Meclis Başkanlık Divanı, Yönetim Kurulu üyeleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Gaziantep Başkonsolosu Erhan Özkan, Elbeyliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Faik Akyılmaz ve ASRİAD Başkanı Hayri Ünal, GTO Yönetimi ve meclis başkanlık divanını ziyaret ederek başarılar diledi.

Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı Hilmi Teymur’un başkanlığında GTO Yönetim Kurulu Meclis Başkanlık Divanı ve Yönetim Kurulu’ndan oluşan heyetin yaptığı ziyaretlerde ve GTO’ya gerçekleştirilen hayırlı olsun ziyaretlerinde Gaziantep’in en eski ve en büyük öncü kuruluşu Gaziantep Ticaret Odası’nın Gaziantep ve ülkenin kalkınmasına önemli katkılar sağladığı belirtildi.

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı Hilmi Teymur, Birlik ve beraberlik vurgusu yaparak ülke ve Gaziantep ekonomisine katkı sağlayacak tüm projelerde paydaş olarak gördükleri kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışmaya her zaman hazır olduklarını söylediler.

Gaziantep’teki tüm kurum ve kuruluşların ortak amaç ve hedefinin aynı olduğunu belirten GTO Başkanları Yıldırım ve Teymur “Gaziantep’teki tüm kurum ve kuruluşların ortak amacı ve hedefi ülkemizin ve Gaziantep’in daha fazla gelişmesidir. Yeni dönemde ortak akıl ve işbirliği ile paydaş olarak gördüğümüz kurum ve kuruluşlarla tüm projelerde birlikte hareket edeceğiz. Amacımız birlikte güzel çalışma ve projeler gerçekleştirmektir. Üyelerimize kaliteli hizmet sunarak, şehrimiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sunmak istiyoruz” dediler.