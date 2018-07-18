GTO’da “Antep fıstığı” sektörünün sorunları görüşüldü

Gaziantep Ticaret Odası’nın (GTO) ev sahipliğinde, Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı’nın başkanlığında gerçekleşen toplantıya, GTO 1 No.lu Tarım Ürünleri-Hububat-Bakliyat-Baharat Komitesi, 3 No.lu Antep Fıstığı ve Kuruyemiş Meslek Komitesi ile Gaziantep Ticaret Borsası 1 No.lu Antep Fıstığı, Fındık, Yer Fıstığı ve Ceviz Toptan Ticareti Meslek Komitesi ve meclis üyeleri katıldı.

Toplantıda Antepfıstığının hasat döneminde yaşanan hırsızlık olaylarına karşı alınacak önlemlerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Antep fıstığı hasat döneminin başlaması dolayısıyla daha önce yaşanan hırsızlık olaylarının bu sezon yaşanmaması için gerekli tüm tedbirlerin alınması için İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ve diğer kolluk kuvvetleri nezdinde girişimde bulunacaklarını belirterek, “Bundan önce Antepfıstığı hırsızlıklarına ve hırsızlığa bağlı olarak gelişen cinayet vakalarına şahit olunmuştu. Bu sezonda benzer durumlar yaşanmaması ve önlem alınması için İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ile temasa geçeceğiz” dedi.

Antepfıstığı hasadının başlaması hasebiyle yaşanabilecek muhtemel hırsızlık olayları ve buna karşı alınacak önlemler, Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım ve Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı’nın başkanlık ettiği toplantıda ele alındı. Toplantıya GTO 1 No.lu Tarım Ürünleri-Hububat-Bakliyat-Baharat Komitesi, 3 No.lu Antep Fıstığı ve Kuruyemiş Meslek Komitesi ile Gaziantep Ticaret Borsası 1 No.lu Antep Fıstığı, Fındık, Yer Fıstığı ve Ceviz Toptan Ticareti meslek komite ve meclis üyeleri katıldı.

Toplantıda yapılan değerlendirmede; her yıl 15 Temmuz-15 Eylül tarihleri arasında Antepfıstığı hasadının yapıldığı, fiyatların yüksek olmasından ve hasadın yapıldığı bahçelerde kontrolün sağlanamamasından ötürü hırsızlık olaylarının yaşandığı belirtilerek önlem alınması gerektiği ifade edildi.

Geçmiş dönemlerde, Antepfıstığı hırsızlığı ve buna hırsızlık cinayetleri yaşandığını ifade eden meclis ve meslek komite üyeleri, hırsızlık olaylarına karşı güvenlik önlemlerinin artırılmasının olası kötü hadiselerin önüne geçeceğini dile getirdiler.

GTO Başkanı Yıldırım Ve GTB Başkanı Akıncı’dan uyarı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Başkanı Mehmet Akıncı toplantı sonrasında yaptıkları değerlendirmede, meclis ve meslek komite üyeleri tarafından dile getirilen hususlar ile güvenlik önlemlerinin artırılması konusunda İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ile ilgili kurum ve kuruluşlarla irtibata geçeceklerini ifade ettiler.

Antepfıstığı üreticilerini ve Antep fıstığı ticareti yapan esnafı da uyaran Yıldırım ve Akıncı, “Üretici birçok zorluk ve mücadeleyi aşıp hasat sezonuna geldiğinde, maalesef hırsızlık olaylarıyla karşılaşıyor. Bunun sonucunda gerek kazara gerek ise hırsızların silahlı olmasından ötürü karşılıklı yaralamalı veya ölümlü hadiseler meydana geliyor. Biz de bu durumu göz önüne alıp fıstık hasadının olduğu bölgelerde belirli saatlerde gerekli tedbirlerin alınması için girişimde bulunacağız.Fıstık bağlarının korunması amacıyla üreticiler bekçi tutarak gerekli tedbirleri güvenlik kuvvetleri ile birlikte almalı. Üreticilerinolumsuz bir durum ile karşılaşmaları hâlinde 155 Polis İmdat hattını veya Jandarma Alo 156’yı aramalarını tavsiye ediyoruz. Antepfıstığı ticareti yapan esnafımız da kendisine veya yakın akrabalarına ait fıstık bahçesi olmayan şahıslardan ürün almamalı. Esnafımızın mağdur olmamaları için bu ve benzeri konularda daha dikkatli davranmaları gerekiyor” diye konuştular.

Gaziantep Ticaret Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, GTO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kavsara, Meclis üyeleri Müslüm Yıldırım, Ökkeş Tabur, Komite Başkanları Ahmet Remzi Tabur ve Ömer Çetinkaya, Komite Başkan Yardımcıları Bilal Bilen, Suat Uysal, Komite Üyesi İbrahim Ongun ile Ticaret Borsası Meclis Üyeleri Ahmet Ulu, Mehmet Özmen, Mustafa Kara, Komite Başkanı Müslüm Kılınç, Başkan Yardımcısı Mehmet Ataş, Komite Üyeleri Mahmut Saman ve Mehmet Yaşar Göktürk katıldı.