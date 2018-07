GTO’DA kırmızı et sektörünün sorunları tartışıldı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO)sektörlerin güncel sorunlarının yanı sıra üye firmaların faaliyet gösterdikleri alanlarda yaşanan sorunlar ile çözüm önerilerinin ele alındığı sektörel toplantılar düzenlemeye devam ediyor.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Gaziantep Ticaret Odası’nda bir araya gelen kırmızı et üreticileri, sektördeki sorunları masaya yatırarak çözüm önerilerini değerlendirdi. GTO Meclis Üyesi Mahmut Yıldırım’ın başkanlık ettiği toplantıda sektördeki son gelişmeler, et ithalatı ve fiyat artışı başta olmak üzere sektördeki diğer sorunlar ve çözüm önerileri ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda,kırmızı et sektöründeki sorunların çözümü için hayvan sayısının arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılması, dişi düve ve kuzu kesiminin önüne geçilmesi, et fiyatlarını etkileyen en önemli etken olan yem fiyatlarındaki artış, yem desteği konusunda yaşanan sıkıntılar, Et ve Süt Kurumunun hem piyasayı denetleyici hem de uygulayıcı olmasının oluşturduğu sıkıntılarla ilgili değerlendirme yapıldı.

“Hayvancılıkta üretime dayalı bir politika izlenmeli”

Toplantıda fiyat artışının önüne geçilmesi amacıyla et ithalatı yapıldığı, ithalatın çözüm olmadığı, üretimin tüketimi karşılamaması nedeniyle alınan bu önlemin geçici olduğu ve bunun sektördeki sorunu çözmeye tek başına yeterli olmadığı ifade edildi.

Toplantıda, “Canlı hayvan ithalatı bir süre daha devam etmeli. Et ve Süt Kurumu alım fiyatını açıklamalı. Tarım ülkesiyiz ama yemi ithal ediyoruz.Yem fiyatlarıyla ilgili çalışmalar yapılmalı,hane halklarına destek olunmalı. Köyde yerleşik olanlara destek verilmeli.Küçükbaş üretilmeli, biz de beslemeliyiz. Süt desteklenmediği sürece hayvancılık desteklenemez. Kendi süt tozumuzu kendimiz üretmeliyiz. İthalatçı firmaların önüne geçilmeli. Kesime standart getirilmeli. Ofislerin hayvan başına verdiği 3 kilo arpa ve mısır yeterli değil. Düve getirilmeli, süte destek verilmeli ve üretim artırılmalıdır. İthalat durmalı, yem fiyatı düşürülmeli ve besici desteklenmelidir. Üretime dayalı bir politika izlenmeli ve acil önlemler alınmalıdır” görüşlerine yer verildi.

Ayrıca yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde damızlık hayvan kesimlerinin denetlenmesi, erken yaşta kuzu ve dişi hayvan kesiminin önüne geçilmesi gerektiği vurgulandı.

Toplantıya GTO Yönetim Kurulu Üyesi Kerim Akdoğan, Meclis Üyeleri Yakup Katırlı, Sadık Koçak, Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Üyeleri Mevlüt Polat, Orhan Çetin,GTB 9 No.lu “Canlı Hayvan-Hayvansal Ürünler ve Yem Üreticileri” Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Halil Hasgül ve Komite Üyesi Mehmet Söylemez’in yanı sıra sektörde faaliyet gösteren firmaların temsilcileri katıldı.