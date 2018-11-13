GTO'da "Konkordato sürecinde alacaklıların hakları" konulu bilgilendirme toplantısı yapıldı

GTO'da düzenlenen Konkordato bilgilendirme toplantısına iş dünyası, avukatlar ve muhasebeciler katıldı.

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım; ticari hayatın içerisinde konkordato diye bir sürecin olduğunu, hem alacaklının hem de borçlunun bu süreçten en az zararla çıkmasının ekonominin sürdürülebilirliği açısından önemli olduğunu söyledi.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO), Gaziantep Barosu, Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirler Odası (GSMMMO), Gaziantep Yeminli Mali Müşavirler Odası ( YMMO), Hasan Kalyoncu ve Gaziantep Üniversitesi işbirliği ile “Konkordato sürecinde alacaklıların hakları” konulu bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, toplantıyı hem alacaklıyı hem de borçluyu koruyan bir yöntem bulmak için gerçekleştirdiklerini belirterek toplantının sonuçlarını rapor halinde ilgili kurum ve kuruluşlara ileteceklerini söyledi.

Yıldırım, “Biz var olan gerçeklere gözümüzü kapatamayız. Ticari hayatın içerisinde konkordato diye hukuki bir süreç var. Burada bir araya geldiysek bunun tek nedeni, süreci hem alacaklı hem borçlu tarafından değerlendirmektir. Her iki tarafın da bu süreçten en az zararla çıkabilmek için haklarının neler olduğunu konuşmak. Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan dün 356 firmanın konkordato ilan ettiğini açıkladı. Yine Ticaret Bakanımız hem alacaklıyı hem de borçluyu koruyan bir taslak üzerinde çalıştıklarını söyledi. Bizim de reel sektör olarak arzumuz bu yönde. Bu nedenle gerçekleştirdiğimiz bilgilendirme toplantısının bir istişare platformu olarak görüyoruz. Ticari hayattaki hiçbir uygulamanın tek taraflı değerlendirilmesinden yana değiliz. Bütüncül yaklaşım korunmalı ve tüm tarafların hakları gözetilmeli. Borçlu zaman kazanarak yeniden ayağa kalmaya çalışıyorken alacaklı şirketler de alacağını tahsil etmeli ki ticari faaliyetlerine devam edebilsin, ekonomi sağlıklı bir şekilde işlesin” dedi.

“Elbette arzumuz hiçbir üyemizin, ülkedeki hiçbir firmanın böyle bir yola başvurmak durumunda kalmaması” diyen Yıldırım, “Firmalarımızın böyle durumlarla karşı karşıya kalmadan üretmeye, istihdam yaratmaya, kazanmaya devam etmesi en büyük arzumuz. Ama şu an ülke olarak verdiğimiz ekonomik mücadelede ne yazık ki böylesi durumlar yaşanıyor. Bizim tek hedefimiz bu sürecin en az zararla atlatılması” şeklinde konuştu.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şaban Kayıhan moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıda, Gaziantep Üniversitesinden Öğretim Üyeleri Tayfun Ercan, Erkan Alsu, Gaziantep Barosu'dan Avukat Ömür Taşar ile Gaziantep Ticaret Odası Meclis üyesi ve Yeminli Mali Müşavir Sabri Hamamcı konuşmacı olarak yer aldı.