GTO'da Sektörel Toplantılar Devam Ediyor

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) 41 No'lu “SİGORTA ACENTELERİ” Meslek Komitesi tarafından organize edilen toplantıda mesleki sorunlar ve çözüm önerileri ele alınırken, Meslek Komite Başkanı Hakan Sözmen'in moderatörlüğünde yapılan toplantıya GTO Meclis üyesi Hasan Ali Gözükara, Gaziantep Sigorta Acenteleri Derneği Yönetim Kurulu üyesi Orhan Gazi Dağaçan, Sigorta Acenteleri İl Delegesi Hasan Öztaş ve GTO Ticari İşlemler Müdürü Mustafa Aslan konuşmacı olarak katıldı.

Komite Başkanı Sözmen, komite olarak yaptıkları çalışmalarla ilgili olarak katılımcılara bilgi verirken, toplantıya katılan konuşmacılar sektörde korsan çalışan sigorta acenteleri ilgili yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda, sigortacılık sektöründeki sorunlar için TOBB Sigorta Acenteleri İcra Kurulu tarafından yapılan çalışmalar, denetimler konusunda Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinde günümüz koşullarına göre güncelleme yapılması ve bu konuda odalara daha fazla yetki verilmesi konuları değerlendirildi.

Toplantı ayrıca sektörde korsan çalışan acentelerle mücadele için Gaziantep Ticaret Odası Meslek Komitesi, Sigorta Acenteleri Derneği ve sektör duayenlerinden oluşan bir komisyon kurularak, çalışma yapılmasının önemli olduğu vurgulandı.