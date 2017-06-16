GTO’da vergi ve SGK Borçlarının yapılandırılması anlatıldı

Bilgilendirme toplantısının açılışında konuşan Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, alışkanlık haline gelmemiş ihtiyaçlara uygun olarak düzenlenip yönetilen yapılandırmaların ekonominin işlerliği için oldukça etkili olacağını söyledi. 27 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına” ilişkin Kanunun kesinlemiş kamu alacaklarına odaklandığını dikkat çeken GTO Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, “ Ekonomi yönetiminin piyasaların canlanması, tasarrufların, yatırımların ve gelirlerin atırılması hedefi ile yaptığı düzenlemelerin katkısı büyük. Ülkemizde belirli aralıklara ve sık sık çıkarılan yapılandırmalar kamuoyunda pek olumlu imajı yok. Çünkü vergisini, SGK primlerini düzenleyen ödeyen mükellef bu afları ceza niteliğinde diye düşünüyor. Bazı mükellefler de bunu alışkanlık haline getirebiliyor. Ancak vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi kanunu ile vergisini düzenli ödeyenler artık ödülünü alabiliyor” dedi. Etkin bir borç yapılandırılmasının vergi uyumu, yargının iş yükünün azaltılmasına, kayıt dışı ekonominin küçülmesine, ekonomik sıkıntıda olan yatırımcıların rahatlamasına ve bütçe gelirlerinin artmasına sağlayacağına dikkat çeken GKO Başkanı Hıdıroğlu, "Asıl önemli olan tüm mükellefleri vergiye uyumlu hale getirebilmek. Bu uygulamalarla mükellefelere kamuya olan borçları için son bir şans veriliyor. Ama seni af ettim demekle iş bitmiyor. Affın devamında ciddi yaptırımlar ve etkin denetimler olmalı ki “ nasılsa af çıkar” beklentisi ortadan kalksın. Çünkü bu beklenti vergi uyumuna ciddi zarar veriyor" şeklinde konuştu. GTO’da Vergi ve SGK Borçlarının yapılandırılmasına yönelik olarak gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında GTO Başkanı Beyhan Hıdıroğlu’nun yanı sıra Gaziantep Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Mehmet Nabioğlu, Gaziantep Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali İhsan Kaya birer konuşma yaptı.

Vergi ve SGK Primleri Borçlarının yapılandırılması bilgilendirme toplantısında Gaziantep Vergi Dairesi Başkanı Halil Tekin, Vergi dairelerine ödenmesi gereken ve diğer borçlar, SGK Gaziantep İl Müdürü Mehmet Uzun, sigorta primleri ve bu primlere ilişkin diğer borçların yapılandırılması ile ilgili olarak bilgilendirme yaparak, katılımcıların sorunlarını yanıtladı.