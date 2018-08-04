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04 Ağustos 2018 13:53

GTO’dan ABD’nin yaptırım kararına tepki

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, ABD’nin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik yaptırım kararına tepki gösterdi.

GTO’dan ABD’nin yaptırım kararına tepki

04 Ağustos 2018 13:53


Yıldırım,” Gaziantep Ticaret Odasının her zaman yanında duran şehrimizin evladı Abdulhamit Gül beyin yanında dimdik duracağız. Bir kez daha bu yapılanları kınıyoruz” dedi.


Türk mahkemesinin Rahip Brunson’a ev hapsi vermesi üzerine, ABD’nin Türkiye İçişleri ve Adalet bakanlarına yaptırım uygulayacaklarını açıklamasının ardından GTO Başkanı Yıldırım, her iki bakana da destek olduklarını söyledi.


Yıldırım,” Şehrimizin evladı olan Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül ve İç işleri Bakanımız Süleyman Soylu beye ABD’nin yapaya kalkmış olduğu yaptırım kararı ile ilgili şaşkınlığımızı ve çok kıymetli iki bakanımız üzerinden ekonomik yaptırımlar ve siyasal baskılar uygulanması bizleri derinden üzmüştür. Biz Türkiye Cumhuriyeti devletinin sağ duyu ve politik çalışmalar ile diplomasiyi kullanmak suretiyle ABD ile karşılıklı istişareler ile bu krizin aşılacağı yönündeki temennimiz ve ümidimiz tamdır. Türkiye Cumhuriyeti devleti hiç kimsenin baskısına boyun eğecek bir ülke değildir. Tarihte dik durduğu gibi şimdi de dik duracaktır” şeklinde konuştu.


Gaziantep’te gazeteciler ile bir araya gelen Yıldırım, Gaziantep’in yeşil altını olarak bilinen Antep Fıstığı ve baklava fiyatları konusunda da açıklama yaptı.


Yıldırım,”Baklavamız ve Antep fıstığımız kendi sektörleri içerisinde son dönemde gelen fiyat artışları konusunda ilgili komitelerimiz çalışmaktadır. Baklavanın yalnızca fiyatını belirleyen ana unsur yalnızca fıstık olmadığı gibi, bu unsurlar işçilik, hammadde malzemeleri gibi konulardır. Fiyatlar bunlarla beraber artış göstermiştir” diye konuştu.




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