GTO’dan artan dövize tepki

Gaziantep Ticaret Odası’nın Meclis Başkanı Hilmi Teymur ve Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım’ın imzasıyla, son dönemlerde artan döviz kuru ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Son günlerde Türk lirasının açık bir saldırı altında olduğunu görüyoruz. İş dünyası olarak biliyoruz ki Türk lirasında yaşanan sert değer kaybının temelinde, ABD ile siyasi ve ticari anlamda yaşadığımız problemler bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri hükumetinin almış olduğu yaptırım kararı, söz konusu stratejik müttefikliğin doğasına aykırıdır ve iki ülke arasındaki ilişkilerin bozulması yönünde çok ciddi bir tehlikeyi beraberinde getirmiştir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 1923 yılında gerçekleşen İzmir İktisat Kongresi’nin açılışında, -Yeni Türkiye’mizi layık olduğu düzeye eriştirebilmemiz için mutlaka ekonomimize birinci derecede önem vermek zorundayız. Çünkü zamanımız tamamen bir ekonomi devresinden başka bir şey değildir. Siyasi ve asker zaferler ne kadar büyük olursa olsun ekonomik zaferlerle taçlandırılmamışsa, meydana gelen zaferler devamlı olamaz. Ekonomi demek, her şey demektir. Yaşamak için, mutlu olmak için, insan varlığı için ne lazımsa onların hepsi demektir. Ziraat demektir, ticaret demektir, çalışma demektir, her şey demektir- şeklinde konuşmuştur. Dünya ülkeleri arasında farklı dönemlerde büyük ekonomik buhranlardan daha güçlü çıkan örnekler bulunmaktadır. Ülkemiz de defalarca ambargolar ve ticari kısıtlamalarla karşı karşıya kalmış ama yoluna devam etmeyi bilmiştir. Zamanında yokluk ve kıtlık görmüş aziz milletimiz kanaatkarlığı ve zor günlerde kenetlenip zorluğa birlikte göğüs germesi sayesinde buhranlı günleri atlatmış ve bugünlere gelmiştir. Kıymetli Gaziantepliler, odamız, ak akçe kara gün içindir, atasözünü şiar edinmiş tüccarlarımızın, ilimizin ticaret erbaplarının dişinden tırnağından arttırdıkları ile vücut bulmuş bir destek birimidir. Gaziantep Ticaret Odası’nın ekonomimizin gerçek güçleri, milli kahramanları olan iş insanları, esnaf ve tüccarımızın yanında olduğu herkesçe bilinmelidir. Odamızın var olma sebebi ve misyonu tam olarak budur. Elbette Odalar olarak, iş insanları ve sanayiciler olarak, esnaf ve ticaret erbapları olarak bu zor günleri atlatmak için, ülkemizin hiç hak etmediği bu durumu bertaraf etmek için üzerimize düşenlerin farkındayız. Yerli ve milli üretim ekonomisinin güçlü birer aktörü olan Gaziantepli iş insanları, KOBİ’ler, ticaret erbapları ve esnaf moralini yüksek tutmalı, üretmeye, satmaya, ihracat yapmaya devam etmelidir. Kamu kaynaklarının kısıtlı ve idareli kullanılması, kutuplaşmalara yer vermeden ortak akıl ve bilinçle hareket edilmesi, aziz Türk milletinin güzel ülkemizde huzur içinde yaşaması için gerekli ekonomik tedbirlerin alınması elzem hale gelmiştir. Son günlerde hiç görülmedik şekilde dalgalanma yaşayan döviz kurları, esnafımızı, tüccarımızı, sanayicilerimizi ve iş insanlarını huzursuz ve tedirgin etmektedir. Amerika Birleşik Devletleri ile ülkemiz arasındaki ikili ilişkilerin diyaloğu temel alan yapıcı bir yaklaşım çerçevesinde onarılmasını ve ABD’nin kabul edilemeyecek bu yaklaşımından bir an önce vazgeçmesini temenni ediyoruz. Reel sektör olarak atılacak tüm adımlarda devletimizin ve hükumetimizin yanında olduğumuzun da altını çizmek isteriz. Biliyoruz ki çözümün temeli birlik ve beraberliğimizde yatıyor. Bu noktada alınan ekonomik tedbirlerin de piyasaları rahatlatacağı aşikardır. Yeni ekonomik programın önceliğinin enflasyonla mücadele ve dengeli, sürdürülebilir büyüme olması ve yapısal reformların dikkatle takip edilmesi, yerli ve milli üretim ekonomisini güçlendirmek için en kısa sürede kararlı adımlar atılması, üretip satmanın, ihracat yaparak ülkeye girdi sağlanmasının önündeki engeller kaldırılması ülkemizin sosyo-ekonomik gelişiminin ana reçetesi olacaktır. Reel sektör ile devletin omuz omuza çalışmasının sürecin çok daha hızlı ve çok daha az zararla atlatılacağına olan inancımızla bu kapsamda atılacak adımlara ilişkin önerilerimizle, Türkiye ekonomisinin lokomotif kenti Gaziantep’in ticari alanda en büyük çatı kuruluşu olarak üyelerimizin sesi olmaya devam edeceğiz. Nitekim Odamızda, yaşanan bu ekonomik gelişmelere yönelik alınacak kısa ve orta vadeli önlemlerle ilgili çalışma başlatılmıştır. Tarafımıza iletilen bütün sektörel talep ve öneriler değerlendirilip en kısa sürede ilgililerle ve kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bütün üyelerimize bol kazançlı ve hayırlı işler dileriz” ifadelerine yer verildi.