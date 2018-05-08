GTO’dan başkente çıkarma

Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret etti.

Hedefimiz Gaziantep’i geleceğe taşımak

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı Hilmi Teymur ziyaretlerde, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na Gaziantep iş dünyasının talepleri ve GTO’nun çalışma ve projeleri ile ilgili bilgi verdi. Yıldırım ve Teymur, hedeflerinin Gaziantep’i geleceğe taşımak olduğunu söyledi.

Sektörel sorunlar gündeme getirildi

GTO Yönetimi ve Meclis Başkanlık Divanının Ankara temaslarında bazı sektörel sorunlar gündeme getirildi: Eğitim sektörünün KOSGEB hizmet kapsamına alınarak desteklerden faydalanması, Devlet tarafından öğrencilere verilen teşviklerden Gaziantep’in yeteri kadar yararlanamadığı, bu konuda Gaziantep’in daha çok desteklenmesi yanında medikal sektörünün üniversite hastanelerinden ilaç ve tıbbi sarf malzemesi ödemelerinde talep edilen indirim oranının yüksekliğinin ve ödeme süreçlerinin çok uzun olması hususlarının çözüme kavuşturulması dile getirilirken, aynı zamanda Lojistik Köy projesi konusunda destek talep edildi.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Meclis Başkanı Hilmi Teymur, Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanlık Divanı üyeleri ile birlikte Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıkloğlu’nu ziyaret ederek Gaziantep iş dünyasının sorunları ve GTO’nun çalışma ve projeleri ile ilgili Ankara’da bir dizi temaslarda bulundu.

Ankara temaslarına Anıtkabir’i ziyaret ederek başlayan GTO Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanlık Divanı, ardından TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti. Kabulde TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, yeni dönem için başarılar dileyerek hayırlı olsun dileklerini iletti.

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı Hilmi Teymur ziyaret sonrasında yaptıkları değerlendirmede; “Ziyaretimiz verimli geçti. TOBB Başkanımız ile Odamızın projeleri ve işbirliği imkanları üzerinde konuştuk. TOBB, Türkiye ekonomisine yön veren, iş alemini temsil eden Odalarımızın çatı kuruluşu . Sahip olunan böylesine önemli potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek ve üyelerimizin ekonomik gücünü geliştirmek ve sorunlara çare olmak üzerinde konuştuk ve yeni dönemde bu alanda daha çok işbirliği ve ortak çalışmaya imza atmaya karar verdik” dediler.

Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı Hilmi Teymur’un başkanlığındaki GTO heyeti ardından Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ü ziyaret etti. Bakan Gül, GTO heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek başarılar diledi. Ziyarette Gaziantep iş dünyasının sorunları, GTO’nun çalışmaları ve “Lojistik Köy” başta olmak üzere çeşitli projelerle ilgili bilgi verilerek fikir alışverişinde bulunuldu.

Ankara temasları kapsamında TOBB Başkanı Hisarcıkoğlu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün ardından Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’i makamında ziyaret eden GTO heyeti, Başbakan Yardımcısı Şimşek’e sektörel sorunlar, eğitim sektörünün KOSGEB sistemine dahil edilmesi ve desteklerden yararlandırılması, devlet tarafından öğrencilere sağlanan teşviklerden Gaziantep’in yeteri kadar faydalanamaması, bu konuda Gaziantep’e pozitif ayırımcılık yapılması, medikal sektörünün üniversite hastanelerindeki alacaklarında indirim oranının yüksekliği ve bu konunun çözüme kavuşturulması gibi konular aktarıldı.

GTO heyetinin Gaziantep iş dünyasının sorunları ve GTO’nun çalışmaları ile ilgili Ankara’da yaptıkları temasları değerlendiren GTO yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı Hilmi Teymur, “Ankara’da yaptığımız ziyaret ve temaslarda Gaziantep iş dünyasının problemleri ve şehri geleceğe taşıyacak projeler ile ilgili bilgilendirme yaptık ve bunlar için destek talep ettik. Gaziantep’in sosyo-ekonomik gelişiminin önündeki engelleri ve çözüm önerilerini dile getirdik. Bunun yanı sıra kentin gelişimine önemli katkı sağlayacağına inandığımız çalışma ve projeler üzerinde fikir alışverişinde bulunduk. Gaziantep’i geleceğe hazırlamak için çalışıyoruz.” dedi.

Ankara’da ziyaret ve temaslarda bulunan heyette Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı Hilmi Teymur’un yanı sıra Meclis Başkan Yardımcıları Mehmet Dal, Mithat Tümer, Meclis Kâtibi Abdullah Çelebi, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Uğur Acıoğlu, Mehmet Tatar, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Kavsara, Mustafa Eryoldaş, Kemal Delioğlu, Sinan Bay, Kerim Akdoğan, Ahmet Özgözükara, Ömer Işık ve Genel Sekreter Vekili Figen Çeliktürk yer aldı.