GTO’dan bayram kutlaması

GTO Başkanları Yıldırım ve Teymur’un yayımladığı mesajlarda "Bayramlar, toplumsal dayanışmanın, yardımlaşmanın ve farklı renklerin oluşturduğu ahengin en güzel örneğidir. Bu özel günlerde millet olarak birbirimize olan sevgimizin ve saygımızın ne denli yüksek olduğunu bir kez daha idrak ediyor, bu bilinci tüm yaşantımıza yaymaya çalışıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Kurban Bayramı’nın ülkemizin içinde bulunduğu zorlu sürecin atlatılmasına, huzur ve refaha kavuşmasına vesile olmasının da temenni edildiği mesajda, "Ülke olarak zorlu günlerden geçiyoruz. Ekonomimize yapılan saldırılara birlik, beraberlik ve dik duruşumuzla karşılık verdik. Devletimiz ve milletimiz için durmadan çalışacağız, üretmeye devam edeceğiz ve tek yürek hâlinde sorunları bertaraf edeceğiz. Bu bayram İslam âlemi için çok önemli ve anlamlıdır. Bölüşmek, paylaşmak, ikramda bulunup dar gününde muhtaçlara bir can suyu olmak bir insanlık düsturudur. Dinî inancımız ve kültürümüz gereği kardeşçe ve birlik içinde yaşamak olmazsa olmazımızdır. Her ne kadar dargınlıklarımız, küskünlüklerimiz ve ters düştüğümüz konular olsa da; bir olmanın, toplumsal dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel örneklerini sergileyebiliyoruz. Sahip olduğumuz bu eşsiz anlayış ve bilinç sorunların üstesinden gelmemizi sağlayacak yegane anahtarıdır" denildi.

Ülke ve milletçe huzur dolu nice bayramlara ulaşma temennisinde de bulunan GTO başkanları, mesajında, "Bütün meclis üyelerimizin, komite üyelerimizin, Odamıza kayıtlı üyelerimizin, iş dünyamızın ve aziz hemşehrilerimizin mübarek Kurban Bayramı’nı kutluyor, bayramın güzellik, iyilik ve mutluluk içerisinde geçmesini diliyoruz" ifadelerini de kullandı.