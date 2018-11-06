GTO'dan Çin İthalat İhracat (KANTON) Fuarına iş gezisi düzenlendi.

GTO üyelerinden oluşan bir heyet uluslararası Çin İthalat İhracat (KANTON) Fuarına katıldı.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO), üyelerinin sektörleri ile ilgili gelişmeleri küresel düzeyde takip edebilmeleri için yaptığı çalışmalara Çin'in Guangzhou kentinde düzenlenen ve alanında dünyanın sayılı fuarları arasında yer alan “ ÇİN ithalat ihracat (KANTON) Fuarı ile devam etti.

GTO üyelerinin sektörel gelişimlerine destek sunmak amacıyla 29 Ekim-4 Kasım 2018 tarihleri arasında GTO Meclis Başkanlık Divanı Katip üyesi Abdullah Çelebi, Yönetim Kurulu üyeleri, Sinan Bay ve Kerim Akdoğan'ın yer aldığı GTO 32 Nolu “Ayakkabı-Terlik-Deri-Plastik Ürünler İmalat ve Ticareti “ grubunda yer alan ve ayakkabı sektöründe faaliyet gösteren yaklaşık 20 firma temsilcisinden oluşan heyetle; Kanton Fuarına ziyaret ve iş gezisi düzenlendi.

Fuar ziyareti kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosu Melih Bora Kerimoğlu, Ticaret Ataşesi Serdar Afşar ve Çin Uluslararası Ticaret Odası Direktörü MackCao ziyaret edilerek ticari ilişkilerin geliştirilmesi, Gaziantep ile yapılabilecek işbirliği olanakları görüşüldü. Heyete başkanlık eden Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu üyesi Sinan Bay yaptığı değerlendirmede, fuar ziyareti ve iş gezisinin bir hayli verimli geçtiğini vurgulayarak, "Üyelerimize vizyoner bir bakış açısı kazandırmaya çalışıyoruz. Bir yandan sektörlerinin gelişmesine yönelik yeni projeler üretirken bir yandan da küresel gelişmeleri takip edebilmeleri için yurtdışı fuar ve inceleme gezileri düzenliyoruz. Heyetimizin fuar ziyareti bir hayli verimli geçerken, Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosu, Ticaret Ataşesi ve Çin Uluslararası Ticaret Odası Direktörü ile yaptığımız görüşmelerde Gaziantep'in ticari ve ekonomik yapısı hakkında bilgi vererek, işbirliği yapılabilecek sektörler konusunda değerlendirmelerde bulunduk. Ayrıca sektör temsilcileri global gelişmeleri yakından takip etme ve son yenilikleri yerinde görme, yeni iş bağlantıları kurma fırsatı buldu. Aynı zamanda fuar ziyareti ve iş gezisi Gaziantep'in tanıtımı açısından önemli bir fırsat oldu. Yine fuarda sektörün alıcı ve satıcılarıyla bir araya gelme fırsatı bulduk” dedi.

Sinan Bay önümüzdeki dönemde de yurt dışında organize edilen önemli fuarlara yönelik heyet ziyareti organizasyonları düzenlenmeye devam edileceğini sözlerine ekledi.