GTO’dan Gaziantep milletvekillerine ziyaret etti

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı Hilmi Teymur başkanlığında Meclis Katibi Abdullah Çelebi, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Uğur Acıoğlu, Mehmet Tatar, Yönetim Kurulu Üyeleri Yılmaz Duman, Sinan Bay, Mustafa Eryoldaş, Kemal Delioğlu, Mehmet Kavsara, Ömer Işık, Kerim Akdoğan, Ahmet Özgözükara ve Genel Sekreter Vekili Figen Çeliktürk’ten oluşan heyet Gaziantep Milletvekilleri Nejat Koçer, Mehmet Erdoğan, Ahmet Uzer, Şamil Tayyar, Canan Candemir Çelik, Mehmet Gökdağ, Akif Ekici ve Ümit Özdağ’ı ziyaret ederek iş dünyasının sorunları ve Gaziantep Ticaret Odasının çalışma ve projeleriyle ilgili bilgi verdi.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı Hilmi Teymur başkanlığında Meclis Katibi Abdullah Çelebi, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Uğur Acıoğlu, Mehmet Tatar, Yönetim Kurulu Üyeleri Yılmaz Duman, Sinan Bay, Mustafa Eryoldaş, Kemal Delioğlu, Mehmet Kavsara, Ömer Işık, Kerim Akdoğan, Ahmet Özgözükara ve Genel Sekreter Vekili Figen Çeliktürk’ten oluşan heyetin Gaziantep Milletvekilleri Nejat Koçer, Mehmet Erdoğan, Ahmet Uzer, Şamil Tayyar, Canan Candemir Çelik, Mehmet Gökdağ, Akif Ekici ve Ümit Özdağ’ı ziyaretinde iş dünyasının sorunlarının yanında vekillere: Lojistik Köy Projesi, Gaziantep Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi (GETHAM) Projesi, Gaziantep Girişimcilik Ekosistemi Stratejisinin geliştirilmesine yönelik fizibilite çalışması, Gaziantep’in sorunları ve ihtiyaçları, sektörel sorunlar ve çözüm önerilerini içeren bir rapor sunuldu. Türkiye ve Gaziantep ekonomisinin konuşulduğu ziyaretlerde Gaziantep’in ekonomik ve sosyal yönden gelişimine katkı sağlayacak çalışma ve faaliyetler konusunda görüş alışverişi yapıldı.

“Gaziantep için tüm çalışmalarda göreve ve işbirliğine hazırız”

GTO heyetinin Gaziantep milletvekillerine yaptığı ziyaret ve temasları değerlendiren GTO yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı Hilmi Teymur, “Milletvekillerimize yaptığımız ziyaret ve görüşmelerde iş dünyasının problemleri, sektörel sorunlar, odamızın yürüttüğü projeler yanında önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi planladığımız projelerimizle ilgili de bilgi vererek görüş alışverişinde bulunduk. Milletvekillerimize bugüne kadar il, bölge ve ülke gündemi ile ilgili konularda sağladıkları desteklerin yanında odamız tarafından gerçekleştirilen çalışmalara göstermiş oldukları ilgi ve destekten dolayıda teşekkürlerimizi ilettik. Gaziantep’i geleceğe taşıyacak projelere destek verilmesini talep ettik. Tüm kurumların ve Sivil Toplum Kuruluşlarının birlik ve beraberliğinin önemine vurgu yaparak Gaziantep için yapılacak tüm çalışmalarda Gaziantep Ticaret Odası olarak paydaşlarımızla görev ve işbirliğine hazır olduğumuzu belirttik” diye ifade ettiler.

Gaziantep milletvekilleri Gaziantep Ticaret Odasının çalışma ve projelerini yakından takip ettikleri belirterek her türlü istek ve sorunları kendilerine iletilebileceğini belirtti.