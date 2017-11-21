GTO’dan GIZ ile işbirliği protokolü

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Alman Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Bakanlığı kuruluşu olan Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) arasında Suriyeli üyelerin ve çalışanlarının kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik düzenlenecek mesleki eğitimler konusunda işbirliği protokolü imzalandı.

Gaziantep Ticaret Odası’nda gerçekleştirilen törende, işbirliği protokolünü Gaziantep Ticaret Odası adına Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, GIZ adına da Proje Sorumlusu Ruth Halle imzaladı.

İşbirliği protokolü ile Gaziantep Ticaret Odası’na kayıtlı Suriyeli üyelere ve çalışanlarına Türkçe, iş Türkçesi, iş İngilizcesi, sosyal medya üzerinden e-pazarlama teknikleri, proje yönetimi, Microsoft ofis programları (word, excel, powerpoint), insan kaynakları yönetimi, finans yönetimi, liderlik ve iletişim teknikleri, dış ticarete yönelik uygulamalı pazar araştırması, temel ihracat ve iş kurma odaklı girişimcilik konularında çeşitli eğitimler verilecek.

İmza töreninde konuşan Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, Gaziantep’in Suriyelilerin en çok barındığı dört kentten biri olduğunu, Suriyeli üyeleri sosyal ve ekonomik hayata entegre etmeye çalıştıklarını söyledi.

Suriyeli üyelerin ekonomiye entegrasyonu konusunda çeşitli çalışmalar yaptıklarını vurgulayan ve Almanya ile hemen her alanda geçmişe dayalı köklü ilişkiler bulunduğunu belirten GTO Başkanı Hıdıroğlu, “Nitelikli işbirliği için ilk adımı atıyoruz. Özellikle mesleki eğitim ve Suriyelilerin eğitimi hususunda yapılan bu işbirliği çok önemli. İnşallah bu daha büyük çaplı ve daha nitelikli yeni süreçlere başlangıç oluşturur. Dolayısıyla bu işbirliğinin bu projeyle sınırlı kalmaması gerekiyor. İşbirliğinin önümüzdeki dönemlerde daha da genişleyeceğini umuyorum” dedi.

GIZ Proje Sorumlusu Ruth Halle ise, bölgenin en büyük sivil toplum kuruluşu olan Gaziantep Ticaret Odası ile Suriyeli üyelerin ve çalışanlarının eğitimlerine yönelik işbirliği protokolü imzalamaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.

İmza töreninde, GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Fatih Güllüoğlu, Sadık Koçak, Yönetim Kurulu üyeleri M. Sami Akay, Halil Zengin, Hüseyin Özgüler, Ömer Faruk Melekoğlu, Kamil Tosun ve Mustafa Zor da hazır bulundu.