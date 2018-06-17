GTO’dan KOSGEB mağduru firmalara müjde

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından verilen desteklerden, yürütülen davalar nedeniyle uzun bir süredir faydalanamayan oda üyesi firmaların yeniden KOSGEB desteklerinden faydalanabileceklerinin müjdesini verdi. GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, Oda üyesi 300’e yakın şirketi etkileyen konuyu, geçtiğimiz Mayıs ayında Oda Yönetim Kurulu ve Başkanlık Divanı üyeleri ile birlikte başkente gerçekleştirdiği ziyarette Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e iletmiş, davalardan beraat eden KOSGEB mağduru şirketlerin şikayetlerini aktarmıştı. Yıldırım, Bakan Gül’e, "Gaziantep’te KOSGEB meselesi bir türlü çözülemiyor. Yargılanan firmaların neredeyse tamamı için beraat kararı verildi. KOSGEB kararı temyiz etti ve dava bir türlü sonuçlanmıyor. Böyle olunca, firmaların tamamı KOSGEB’de pasif durumda gözüküyor ve hiç bir destekten faydalanamıyor. Yargı kararlarına ve davanın yürütülme sürecine saygı duyuyoruz ancak karar verilmesinin hızlandırılmasını istiyoruz. Ayrıca, firmaların pasif durumlarının aktif duruma geçirilmesi mağduriyet yaşayan firmalar için önemli bir gelişme olacaktır" demişti.

Başkan Yıldırım’ın talebi üzerine Adalet Bakanı Gül, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’yü aramış, Özlü’den mağduriyet yaşayan firmaların pasif durumlarının yeniden aktive edileceği ile ilgili olumlu yanıt alan Gül, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü’nün, “Sorunun kısa sürede çözüme kavuşturulması için KOSGEB Başkanlığına talimat vereceğim” dediğini belirtmişti. Sonraki süreçte konuyu sıkı şekilde takip eden GTO Başkanı Yıldırım, yapılan temaslar neticesinde taleplerinin olumlu sonuçlandığını söyledi. KOSGEB veri tabanında pasif görünen firmaların yeniden aktif hâle getirildiğini belirten Yıldırım, "2010 ila 2012 yılları arasında yaşanan olaylar ve açılan davalar neticesinde KOSGEB desteklerinden faydalanamayan firmalar artık KOSGEB’e başvuru yaparak KOSGEB’in sağladığı çeşitli desteklerden faydalanabilecekler. Bu sorunun çözüme kavuşturulmasını sağlayan başta Adalet Bakanımız Sayın Abdülhamit Gül’e, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Faruk Özlü’ye, bütün Gaziantep milletvekillerimize, KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt’a ve KOSGEB Gaziantep İl Müdürü Dr. Sadık Gözek’e ve emeği geçen herkese GTO ailesi adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.