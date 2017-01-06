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06 Ocak 2017 15:42

GTO’dan mesleki eğitime destek

GTO’dan mesleki eğitime destek

06 Ocak 2017 15:42

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, Türkiye’nin nitelikli ara elaman talebinin karşılanması amacıyla kurulan mesleki ve teknik eğitim kurumlarının artırılması gerektiğini söyledi.
GTO, Şehitkamil ve Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri arasında “Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulu Çalışmaları İş Birliği Protokolü” imzalandı.
Mesleki ve teknik eğitim ile ilgili konu ve sorunların ele alınacağı bir platform oluşturmayı hedefleyen protokolün imza töreninde konuşan Hıdıroğlu, mesleki eğitimin son yıllarda sıkça gündeme gelen konuların başında olduğunu söyledi.
İş dünyasının gündeme getirdiği bu konuda Milli Eğitim Bakanlığının harekete geçmesinin önemli bir adım olduğunu ifade eden Hıdıroğlu, “Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Okul-Sektör İşbirliğinde Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulu Çalışmaları’ başlıklı genelgenin 1 Kasım 2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girmesi hem eğitimcileri hem de iş dünyasını mutlu etti. Teknik bölümlere kabiliyeti olan öğrencilerin sayısının artması ve iş dünyasının talebine cevap verecek duruma gelmesini umut ediyoruz. Bu genelgeyle teknik personel sorununa çözüm bulunacağına inanıyoruz” diye konuştu.
Meslek liselerinin daha cazip hale getirilmesi gerektiğini ifade eden Hıdıroğlu, bu okullarda eğitim gören öğrencilerin diplomasını aldığı gün iş sıkıntısı yaşamaması için iyi bir eğitim sürecinden geçmeleri gerektiğini kaydetti.
Oda ile Şehitkamil Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokolün 5 yıl süreyle geçerli olduğunu anlatan Hıdıroğlu, bu protokolün başlangıç olması gerektiğini belirterek, farklı alanlarda da işbirliği yapabileceklerini sözlerine ekledi.
Gaziantep Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İbrahim Necip Kafadar ve Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı da imzalanan protokolün hem iş hem de eğitim dünyasına hayırlı olmasını temennisinde bulundu.



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