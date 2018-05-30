GTO’dan şampiyon hokeycilere tebrik

Avrupa Şampiyonu olan Gaziantep Polisgücü kadın ve erkek hokey takımları, başarıları nedeniyle Gaziantep Ticaret Odası (GTO) tarafından tebrik edildi

Avrupa Hokey Federasyonu tarafından Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen “Euro Hockey Club Challenge III, Women 2018” ve Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da düzenlenen “Euro Hockey Club Challenge III, Men 2018” Avrupa Şampiyon Kulüpler Açık Alan Hokey Şampiyonası’nda ülkemizi temsil eden ve Avrupa şampiyonluğunu kazanan Gaziantep Polisgücü kadın ve erkek hokey takımları Gaziantep Ticaret Odası (GTO) tarafından ödüllendirildi. Polisgücü hokey takımının kadın ve erkeklerde Avrupa şampiyonu olmasının kamuoyunda büyük sevinç oluşturduğunu belirten Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı Hilmi Teymur bunun Gaziantep için büyük bir onur olduğunu söyledi. Gaziantep Polisgücüspor Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan ile teknik heyet ve sporculardan oluşan heyeti kabul eden Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı Hilmi Teymur, "Avrupa’da bayrağımızın dalgalanması ve İstiklal Marşımızın okunması bizleri onurlandırdı. Başarınızla gurur duyduk. Sizleri bu başarıdan dolayı Gaziantep Ticaret Odası ailesi olarak kutluyoruz. Emeğinize ve yüreğinize sağlık. Bu kolay ulaşılabilecek bir başarı değil. Başarılarınızın devamını diliyoruz” dediler.

Polisgücüspor Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan, Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Meclis Başkanı Hilmi Teymurve yönetim kurulu üyelerine kendilerine verdikleri destekten ötürü teşekkür etti. Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı Hilmi Teymur, Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan ve teknik heyete plaket ve teşekkür belgesi verdi.

Gaziantep Polisgücü hokey takımı sporcularının da GTO tarafından ödüllendirildiği törende, GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Uğur Acıoğlu, Mehmet Tatar, Yönetim Kurulu Üyeleri Yılmaz Duman, Mustafa Eryoldaş, Kemal Delioğlu, Mehmet Kavsara, Ömer Işık ve Ahmet Özgözükara da hazır bulundu.