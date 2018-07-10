GTO’dan yeni sistemin ilk kabinesine kutlama

Yıldırım: “Artık ekonomiye ve reformlara odaklanmalıyız”

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım; Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanan Fuat Oktay’ı ve yeni kabine üyelerini kutladı. GTO Başkanı Yıldırım, “Daha etkin ve verimli bir devlet yapısının ortaya çıkmasıyla reel sektörün de önü açılacaktır. Ülkemizin 2023 hedeflerine doğru ilerlemesi ve dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girebilmesi için GTO olarak üzerimize düşen her görevi yerine getireceğiz" dedi. Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kabinesini kutladı ve kabineye başarılar diledi.

Önceki gün resmen başlayan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle ilgili açıklamalarda bulunan GTO Başkanı Yıldırım, "Yeni dönem ülkemize hayırlı ve uğurlu olsun. Artık çok farklı bir yönetim ve farklı bir hükümet anlayışı göreceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde göreve gelen bakanlarımızın, hem hizmet hem de koordinasyon konusunda son derece başarılı olacaklarına yürekten inanıyoruz. Bilhassa özel sektör kökenli bakanlarımız taleplerimizi çok daha isabetli şekilde değerlendirecek. Bizler ülkemizin daha fazla kalkınması ve gelişmesi için çaba harcayacağız” dedi. Cumhurbaşkanlığı külliyesinde düzenlenen törene katılan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım;artık ekonomiye, reformlara odaklanma zamanı olduğunu, yeni hükümetten öncelikle ekonomiyi ele almalarını beklediklerini ifade etti. Yıldırım, “Ülkemiz önceki gün 98 yıldır var olan parlamenter sisteme veda ederek Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine geçti.Yeni dönemin kutuplaşmaları sona erdirerek toplumsal birlik ve beraberliğe vesile olmasını temenni ediyoruz. Kabinedeki teknik hâkimiyeti önemli bir kazanım olarak görüyoruz. Ekonomiyle ilgili atamalarda iş dünyasının yakından tanıdığı isimlerin bulunması ekonomimiz için büyük bir kazanımdır. Ülke olarak ekonomik kalkınma sürecini güçlü bir şekilde devam ettirmeliyiz. Önümüzdeki süreçte belirsizliklerin son bulmasıyla birlikte, istikrarın sağlanacağına ve ekonomik sıçrayışın daha da güçleneceğine inanıyoruz. Ülkemizin refah düzeyinin artmasının yolu katma değerli ihracattan geçiyor. Yeni dönemde çok daha hızlı, özel sektörün dinamizmine uyum sağlayabilecek siyasi otorite hedefinin gerçeğe dönüşmesini arzu ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ülkemizin sorunlarını çözmeye odaklı projeleri hayata geçirmesini diliyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve yeni kabinemiz vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında kurulan hükümeti kutluyor, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay’a, kabinede Adalet Bakanı olarak şehrimizi temsil edecek olan Milletvekilimiz Sayın Abdulhamit Gül’e ve bütün bakanlarımıza başarılar diliyoruz" diye konuştu.