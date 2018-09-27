GTO'nun Eylül Ayı Olağan Meclis toplantısı yapıldı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Eylül Ayı olağan Meclis toplantısı Meclis Başkanı Hilmi Teymur'un başkanlığında ve Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya'nın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Gaziantep Ticaret Odası'nın (GTO) Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı'na konuk oldu. GTO Meclis üyelerine hitap eden ve sorularını yanıtlayan Vali Yerlikaya, Gaziantep'te güvenlik, eğitim, sağlık, spor, göç ve ulaşım gibi birçok konuda görüşlerini bildiren ve bilgiler vererek, “Gaziantep'i her alanda daha iyiye götürmek için çalışıyoruz. Bilhassa eğitimde niteliği artırmak için çalışıyoruz. Hâlihazırda 211 okul ve 4864 derslik yapımı çalışmaları devam ediyor, 2020 yılının ilk çeyreğinde bitirmeyi planlıyoruz. Bunlar tamamlandığında inşallah tam gün eğitime geçeceğiz” dedi.

Meclis toplantısının açılışında konuşan Teymur, yeni dönem meclisi olarak Vali Ali Yerlikaya'yı GTO'da konuk etmekten büyük onur duyduklarını belirterek, “Biz her zaman şunu söylemişizdir: Gaziantep, valiler bakımından şanslı bir ildir. Sayın Valimiz göreve başladığı Mart 2015'ten bu yana herkesin sevgi ve saygısını kazanmış, iş dünyasına öncülük ederek birçok proje ve önemli çalışma başlatmıştır. Kentin güvenliğinden eğitime, turizminden tanıtımına birçok alanda Valimizin çok önemli çalışmaları var. İş dünyasını ilgilendiren birçok konuda Sayın Valimiz sorunlara önemle eğilerek Gaziantep ekonomisine direkt katkılar sağlamaktadır. Bütün bu çalışma ve katkılardan ötürü GTO Meclisi olarak kendilerine teşekkür borçluyuz. Önümüzdeki dönemde de yeni başarılara imza atacaklarına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

“Gaziantep'i her alanda daha iyiye götürmek istiyoruz”

Gaziantep Ticaret Odası'nın (GTO) Meclis toplantısına bu dönem ilk kez katılan ve Meclis üyelerine hitap eden Vali Ali Yerlikaya, Gaziantep'i her alanda daha iyi noktalara götürmek için çalıştıklarını söyledi.

Gaziantep'te güvenlik, eğitim, sağlık, spor, göç ve ulaşım gibi birçok konuda görüşlerini Meclis üyeleriyle paylaşan ve bilgiler veren Vali Yerlikaya, “Gazi şehrimiz 6,7 milyar dolar ihracat gerçekleştiren bir şehir. Daha da önemlisi 13 milyar dolarlık bir ihracat hacmi olan ve bunu yönetme kabiliyetine sahip olan bir şehir. Hepiniz ferasetli, basiretli, gücünü bilen tacirlersiniz. Sizlerle birlikte bu şehir ve bu ülke için çalışmaktan dolayı ayrıca gurur duyuyor ve bu istişarelerimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şehrimizin gündemine ilişkin hususlarda sizlerden gelecek her türlü öneri ve tavsiyeyi değerlendireceğimizden şüpheniz olmasın. Birlikte düşünüp, birlikte çalışıp, birlikte başaracağız. Eğitimde, tam gün eğitime geçmek için çalışmalarımız sürüyor. Okulların inşaatında yerli üretim malzemeler kullanıyoruz. 211 okul, 4864 derslik için çalışmalar devam ediyor. Eğitimde yüzde 32 büyüyoruz. 2020'nin ilk çeyreğinde bu çalışmalar sona erecek ve hayırlısıyla bütün okullarımızda tam gün eğitim sistemine geçiş yapacağız. Bu yıl öğretmen sayımız 27 binden 29 bine çıkacak. Eğitimde niteliği artırmak için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Vali Ali Yerlikaya daha sonra meclis üyelerinin çeşitli konulardaki sorularını cevaplandırdı.

“Güçlü ekonominin formülü, üretim-ihracat-teknoloji”

GTO'nun Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda konuşan Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Oda faaliyetlerinin yanı sıra kent ve ülke gündemine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Son günlerde ekonomide hem olumlu hem de olumsuz gelişmelerin yaşandığını, ekonomi yönetiminin aldığı tedbirler ve uygulamaların sonucunda en kısa sürede toparlanma beklediklerini vurgulayan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım, “Son aylarda döviz kurlarında yaşanan hareketlilik bizi çok da istemediğimiz bir konuma getirdi. Ekonomi yönetimi çeşitli tedbirler alarak yol haritası belirliyor. 2019-2021 yıllarını kapsayan ve “Dengelenme, Disiplin ve Değişim” olmak üzere üç sacayağına oturtulan Yeni Ekonomik Program'ın reel sektörün önünü açmasını, toplum refahını artırmasını umut ediyoruz. Programın hedeflerini incelediğimizde bunların gerçekçi ve ulaşılabilir hedefler olduğunu gördük” ifadelerine yer verdi.

Gaziantep'in ekonomide ülkeye moral ve motivasyon kaynağı olduğunu, güçlü bir ekonominin formülünün üretim, ihracat ve teknolojiden geçtiğini belirten GTO Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım, “Ekonomide yaşanan problemleri çok iyi biliyoruz, bunların çözümü için çalışma ve girişimlerimizi sürdürüyoruz. İçinde bulunduğumuz durumdan çıkış yolu üretim, ihracat, teknoloji ve tasarruftur. Sorunları aşmak için daha fazla üreteceğiz, ithal ettiğimizden daha fazla ihraç edeceğiz ve en önemlisi harcamak yerine tasarrufu tercih edeceğiz. Büyümemizin formülü budur” diye konuştu.

GTO hizmet binasında; disiplin kurulu üyelerinin de katılımı ile yapılan meclis toplantısında Vali Yerlikaya'ya; Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından (YİKOB) sorumlu Vali Yardımcısı Hüseyin Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Uysal, İl Millî Eğitim Müdürü Cengiz Mete, İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Serdar Sarıfakı, İl Kültür ve Turizm Müdürü M. Bülent Öztürk, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Yıldırım ile YİKOB Şube Müdürü Mehmet Çapar Yiğit de eşlik etti.

Vali Ali Yerlikaya'ya Meclis Başkanı Hilmi Teymur ve Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım tarafından bir ziyaret anısı takdim edildi.