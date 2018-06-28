GTO’nun Haziran ayı meclis toplantısı yapıldı

Oda hizmet binasında, Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur’un başkanlığında yapılan meclis toplantısında Yönetim Kurulu Başkanı M. Tuncay Yıldırım, seçim sonuçlarını değerlendirerek ekonomik gelişmeler, Odaçalışmaları ve yeni projelerle ilgili meclis üyelerini bilgilendirdi.

“Hep birlikte daha güçlü Gaziantep ve daha güçlü Türkiye için çalışacağız”

Meclis toplantısının açılışında 24 Haziran seçimlerini değerlendiren Meclis Başkanı Hilmi Teymur, Oda ve Borsa seçimleri başta olmak üzere, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerinden dolayı yoğun bir seçim döneminin geride bırakıldığını söyledi. Teymur, 24 Haziran’da gerçekleşen seçim sonuçlarının ülkemize hayırlı olmasını dileyerek Cumhurbaşkanımızı ve seçilen milletvekillerini tebrik ederek başarılar diledi.

Meclis Başkanı Teymur, “Yoğun bir seçim gündemini geride bıraktık. Artık hepimiz ekonomiye, katma değeri yüksek üretime, istihdama, ihracat ve turizme odaklanmalı, kentimizi ve ülkemizi daha ileriye nasıl götürürüz diye düşünmeliyiz. Ülkemizin ve ekonomimizin gelişmesi için kalkınma projeleri geliştirmeli, birlik ve beraberlik içerisinde daha iyi bir Türkiye için çalışmalı ve üretmeliyiz.Yeni oluşacak hükumetimize de çok büyük görevler düşüyor. Bizler her koşulda çalışan ve üreten sanayiciler ve ticaret erbapları olarak birlik ve beraberlik içerisinde işlerimizi geliştirmek istiyoruz, bunun için de hükumetimizin desteğine ihtiyacımız var. İşlerimizi geliştirirken gelişimimizin önündeki engellerin kaldırılması, ekonomik teşvik ve desteklerin artırılması ve güvenli yatırım ortamının sağlanması yeni hükumetimizde başlıca beklentilerimiz. Daha önce de olduğu gibi, Gaziantep Ticaret Odası olarak milletvekillerimiz ve kabine üyelerimizle sıkı bir iş birliği içerisinde bu ortamın sağlanması için var gücümüzle çalışacağız.. Şimdi bizlere düşen, zor günlerde edindiğimiz tecrübelerden ders alarak daha çok üretmek, ülkemizi daha ilerilere taşıyıp kendi kendisine yetebilir bir ülke haline getirmektir” şeklinde konuştu.

24 Haziran’da ülke için önemli ve yüksek katılımlı bir seçimin gerçekleştiğini belirterek, Cumhurbaşkanımızı ve TBMM 27. dönem milletvekillerini tebrik eden Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı M. Tuncay Yıldırım, “Umarız ki Meclisimiz partiler arası uzlaşmaya dayalı bir çalışma performansı gösterir. Seçim sürecinin tamamlanması ile birlikte içinde bulunduğumuz belirsizlik ortamı sona erdi. Gelecek planlarımızı daha sağlıklı yapabileceğiz. Biz iş insanları olarak güçlü bir ekonomiye ve yüksek refah seviyesine sahip bir Türkiye için her zaman olduğu gibi azimli ve kararlı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Seçimin sona ermesi ile birlikte ekonominin ülkenin önceliği olması gerektiğini belirten Yıldırım, “Seçim sonuçları akabinde Türkiye’nin ilk gündem maddesinin ekonomi, üretim, yatırım, nitelikli büyüme olması üzerinde önemle durduğumuz bir konu. 2018 yılının ilk çeyreğinde ekonomimiz yüzde 7,4 büyüdü. Bu büyüme ile paralel olarak nitelikli büyüme modeline, katma değerli üretim modeline ihtiyacımız var. Yüksek enflasyon ve cari açıkla ilgili sorunlarımızı çözecek bir ekonomi programı geliştirmeliyiz. Kalkınma anlayışımızı 4. sanayi devrimine uyumlu hale getirmeliyiz. Bundan hareketle üyelerimiz için 4. sanayi devriminin temelini oluşturan ‘Dijital Dönüşüm Merkezi’ kuruyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Yeni projelere ve lobi çalışmalarına odaklandık”

Toplantıda, Oda faaliyetleriyle ilgili bilgiler de veren GTO Başkanı Yıldırım, yeni projeler ve Gaziantep’in gelişmesine dair lobi faaliyetleri yaptıklarını, Meclis üyelerinin de buna destek olduklarını söyledi.

Lobi çalışmaları sonucunda, Lojistik Köy projesi için seçilen arazinin mera vasfından çıkarıldığını, KOSGEB mağduru firmaların desteklerden yararlanabilecek konuma geldiğini, Suriye ile ticaret yapan işadamlarının Karkamış Sınır kapısından günü birlik geçişlerinin sağlandığını vurgulayan GTO Başkanı Yıldırım, “Lobi faaliyetlerinin yanında yeni projelere imza atmaya devam ediyoruz. İpekyolu Kalkınma Ajansı ile ‘Girişimcilik Ekosistemi Stratejisinin Geliştirilmesine Yönelik Fizibilite Çalışması’ projesini imzaladık. Diğer bir yeni projemizde ‘Dijital Dönüşüm Merkezi’.Oluşturacağımız merkezde KOBİ’lere dijital dönüşüm ve ihracat danışmanlığı hizmetleri verilecek. 14 milyon TL bütçeli projemiz için Kalkınma Bakanlığından 5 milyon TL destek almaya hak kazandık. Yine Amerika Birleşik Devletleri’nin Los Angeles kentinde gıda firmalarına hizmet verecek Ticaret Merkezi kuruyoruz. Üyelerimize profesyonel ihracat danışmanlığı hizmeti vereceğimiz ‘İhracat Koçluğu’projesini hayata geçirmeyi planlıyoruz. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca hazırlanıp Şubat ayı içinde yayımlanan ‘İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik’ kapsamında bu alanda satış yapacaklara mesleki yeterlilik belgesi vermek üzere, bu alanda çözüm ortağı olarak yetkilendirilen 5 firmadan biri olan Albert QA ile protokol imzaladık. Mesleki Yeterlilik Merkezimiz üyelerimize ve başvuranlara hizmet vermeye devam ediyor. Yeni projelerle kentimize değer katmak istiyoruz” diye konuştu.

Toplantının son bölümünde ise meclis üyeleri görüş ve önerilerini dile getirdi. Şehrimizde yaz aylarının çok sıcak geçiyor olması hasebiyle GTO’nun önderliğinde, şehirde bulunan başıboş sokak hayvanlarının ıslahı ve kısırlaştırılması için bir sosyal sorumluluk projesi geliştirilmesi ve hayvanlar için şehrin muhtelif yerlerine içecek su bırakılması önerisi üyeler tarafından olumlu karşılandı.