GTO’nun komite üyeleri, Olağan Meclis toplantısında bir araya geldi

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı Hilmi Teymur, meslek komite üyelerinin katılımı ile gerçekleşen genişletilmiş Meclis toplantılarının GTO üyelerinin sesinin yankılandığı önemli bir platform olduğunu dile getirdiler. GTO Başkanları “Meslek Komite üyelerimizin katılımı ile gerçekleştirilen Meclis toplantıları şehrimiz ve ülkemiz ekonomisi adına stratejik bir rol üstleniyor. Toplantımızdan çıkan sonuçlar, şehrimizin ticaretinin ve sektörlerin adeta röntgenini çekmemizi sağlıyor” dedi. Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Mayıs ayı olağan Meclis toplantısı meslek komite üyelerinin de katılımı ile genişletilmiş olarak oda hizmet binasında gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Hilmi Teymur’un başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda oda organ seçimlerinden sonra oluşan meslek komite üyeleri ilk kez bir araya geldi. Toplantıda Gaziantep Ticaret Odası Yönetim (GTO) Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, yakın geçmişte ekonomide çok önemli başarılara imza atıldığını, başarıları kalıcı kılmak için ekonominin kararlılıkla ve akılcı politikalarla yönetilmesi ve istikrarın sağlanmasının önemli olduğunu söyledi. Toplantının açılışında konuşan Meclis Başkanı Hilmi Teymur, 24 Haziran’da gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimlerinin ülkemiz için hayırlı olmasını, seçimlerin huzur ve barış içerisinde geçmesini dileyerek gündemi değerlendirdi.

"Gündem ekonomi olmalı”

GTO Başkanı Yıldırım, genişletilmiş Meclis toplantısında odanın çalışmaları ve projelerle ile ilgili olarak meclis ve meslek komite üyelerini bilgilendirdi. Katma değerli hizmet ve mal üretimi ile ihracat ve istihdamı destekleyici reformların hayata geçirilmesinin beklendiği bir dönemde dövizdeki aşırı dalgalanmanın konuşulduğunu belirten Yıldırım, “Bizim seçimlerimiz bitti ama hemen ardından yepyeni bir seçim sürecine girdik. İş dünyası olarak beklentimiz 24 Haziran seçimlerinin huzur ve barış içerisinde tamamlanması ve ardından gündemin ekonomiye odaklanması yönündedir. Son 16 yılda 12 seçim geçirdik. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından da yavaş yavaş yerel seçimler gündemimize girecektir. Seçimlerin ardından gündemin ilk sırasında ekonomi olmasını ve iş dünyamızda heyecan verecek reformların hayata geçirilmesini ve sürdürülebilir büyümenin desteklenmesini bekliyoruz” dedi.

İş dünyasının piyasaları, kur, faiz ve enflasyon oranlarını yakından takip ettiğine dikkat çeken GTO Başkanı Yıldırım, “Ülke olarak yaşadığımız zorluklar, seçimler, hain darbe teşebbüsü, bölgemizdeki gelişmelerin oluşturduğu tehditler elbette bizi zorluyor. Hepimiz piyasaları, kur, faiz, enflasyon rakamlarını yakından takip ediyoruz. Son dönemde hem dışarıdaki gelişmeler, hem de içeride uygulanan genişlemeci politikalar bu göstergelerde ciddi bozulmalara yol açtı. Merkez Bankasının son yaptığı müdahaleler piyasaları biraz olsun rahatlattı. Yakın dönemde ekonomide çok önemli başarılara imza atıldı. Başarıları kalıcı kılmak için beklentimiz, seçim ile birlikte ekonominin kararlılıkla ve akılcı politikalarla yönetilmesi ve istikrarın sağlanmasıdır” şeklinde konuştu.

“Odamızı hep birlikte güzel noktalara taşıyacağız”

Toplantıda Gaziantep Ticaret Odası’nın yönetimi, meclis ve meslek komiteleri ile genç bir oda olduğunu, genç bir ekip ve genç ruhla odayı beraberce en güzel yerlere taşıyacaklarını da belirten Yıldırım, “Yeter ki birlikte hareket etme kültürümüzden vazgeçmeyelim. Hep birlikte güzel işlere imza atacağımıza ve yeni hikayeler yazacağımıza inanıyorum. Odamızın 120. kuruluş yıl dönümünde hep birlikte, güzel projelere imza atalım. Yönetim olarak kurumsal hafızaya saygı duyuyoruz, devamlılığı esas alıyoruz. Odanın devam eden projelerinin üzerine yenilerini ekleyerek, birlikte hareket ederek kentimize değer katacağız” ifadelerini kullandı.

Gazişehir Gaziantep Başkanı Konukoğlu’na teşekkür

Toplantıda GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı Hilmi Teymur, bir şehrin kalkınmasında, tanıtımında, ekonomik açıdan gelişmesinde fuarlar kadar önemli başka bir unsurun da spor olduğunu ifade etti. Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü’nün süper lige çıkmayı son anda kaçırdığını ancak şehrin tek yürek olmasına katkı sağladığını ifade eden Başkanlar, bu başarıdan ötürü Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Adil Konukoğlu’na teşekkür etti. GTO başkanları, "Gazişehir futbol takımının 1. Lig play-off final maçı tüm şehri çok heyecanlandırdı ve şehri kenetleyerek tek yürek olmamızı sağladı. Bu başarıda emeği geçen Kulüp Başkanı Adil Konukoğlu’na, teknik heyete ve futbolculara teşekkür ediyor, şehrimizin takımını önümüzdeki sezonun sonunda Süper Lig’de görmeyi arzuluyoruz” diye konuştu.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Mayıs ayı genişletilmiş meclis toplantısına katılan meclis ve meslek komite üyeleri, söz alarak sektörel gelişmelerle ilgili bilgi verdiler. Toplantının ardından Meclis ve Meslek komite üyeleri GTO tarafından verilen geleneksel iftar yemeğinde bir araya geldi.