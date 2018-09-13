GTO'nun TL çağrısı yanıt buldu

Ticari hayattaki aksaklık ve sorunların giderilmesine yönelik çözüm önerilerini hazırladığı raporları ilgililere ileten Gaziantep Ticaret Odası'nın TL çağrısı olumlu yanıt buldu. GTO'nun son ekonomik gelişmeleri değerlendirdiği “GTO Perspektif” raporunda dövize endeksli kira uygulamalarının oluşturduğu sıkıntılara yönelik önerdiği yasal düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, “Oda olarak önceliğimiz üyelerimizin ticari faaliyetlerini gerçekleştirirken karşılaştıkları sorunlara çözüm üretmektir. Bunun için yaşanan ekonomik gelişmeleri, kent gündemini ve üyelerimizin faaliyet alanlarına ilişkin sorunları çözüm önerileri ile birlikte GTO Perspektif raporlarımızda değerlendiriyor, ilgililere iletiyor ve takip ediyoruz. Türkiye ekonomisinin lokomotif kenti Gaziantep'in ticari alanda en büyük çatı kuruluşu olarak üyelerimizin sesi olmaya çalışıyoruz. Son hazırladığımız raporda da özellikle alışveriş merkezlerinde bulunan iş yerlerine ait kira sözleşmelerinin döviz üzerinden yapılmasının yükselen kurlar karşısında iş yeri sahiplerini ve kiracıları büyük sıkıntıya soktuğunu dile getirerek kira sözleşmelerinin TL üzerinden veya sabit kurla yapılması için yasal düzenleme getirilmesini önerdik. Konuyla ilgili olarak 32 Sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmî Gazete'de yayımlandı. Buna göre menkul ve gayrimenkul alım satım ile kiralama sözleşmelerinde bedeller döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamayacak. Konuyu hemen gündemine alarak değerlendiren ve sonuca ulaştıran hükümetimize şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.