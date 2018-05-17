Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesine, Nesrin Mehmet Abar İlkokulundan katılan 90 ilkokul öğrenci ile ziyaret gerçekleştirildi. GAÜN Toplumsal Duyarlılık dersi kapsamında projede görev alan 90 üniversite öğrencisi ve 15 öğretmen, gözetmen de miniklere hayvanat bahçesini gezdirdi. Minik öğrenciler, üniversite öğrencileri ile beraber hayvanat bahçesinde akvaryum, zoo müzesi, safari park alanlarını beraber gezerek hayvanlar hakkında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Halkla İlişkiler Müdürü Özgül Keretli’den bilgi aldılar. Gezi sonrası Burç ormanında piknik yapılarak gezi programı tamamlandı. “Güçlü Kadın, Güvenli Gelecek” Projesi kapsamında Hayvanat Bahçesi gezisi ile projenin çocuklarla ilgili olan kısmı tamamladı.

Proje Koordinatörü İpek Tezel, proje kapsamında, Ritim Kursu, Gaziantep Kültür Turları, Müzikal ve Hayvanat Bahçesi etkinlikleriyle 800 civarında ilkokul öğrencisine ulaşılarak, projenin ilk bölümünün tamamlandığını belirtti.