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28 Şubat 2018 16:26

GÜDAT Dönemin İlk Zirve Etkinliğinde

Gaziantep Üniversitesi Dağcılık Topluluğu (GÜDAT) üyelerinden Kemal Doğan ve Topluluk Lideri Murat Özbak tarafından Gürcistan Kazbek Dağı Zirve faaliyetiyle 2018-2019 döneminin ilk zirve etkinliğini gerçekleştirdi.

GÜDAT Dönemin İlk Zirve Etkinliğinde

28 Şubat 2018 16:26


GÜDAT Lideri Murat Özbak, Kazbek Dağı’nın eteklerinden başlayan zorlu yolculuğun bir ana iki ara kamp konaklama ile büyük bir yol kat edildiğini belirterek, “Diğer dağcılık kulüplerinden de katılan ekip üyeleriyle birlikte zirve denemesinde bulunan GÜDAT üyeleri parkurun tehlike arz etmesinden dolayı 5033 metrelik zirve dibinden dönmek zorunda kaldık. Faaliyet hava şartları ve buzulların kırgınlığı gibi etmenler durumumuzu çok zorlaştırdı. Yine de GÜDAT flaması ve Türk bayrağını yurt dışında dalgalandırdığımız için gurur duyuyoruz. Gaziantep Üniversitesi Kültür Müdürlüğü’ne katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz" dedi.




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