GÜDAT Dönemin İlk Zirve Etkinliğinde

GÜDAT Lideri Murat Özbak, Kazbek Dağı’nın eteklerinden başlayan zorlu yolculuğun bir ana iki ara kamp konaklama ile büyük bir yol kat edildiğini belirterek, “Diğer dağcılık kulüplerinden de katılan ekip üyeleriyle birlikte zirve denemesinde bulunan GÜDAT üyeleri parkurun tehlike arz etmesinden dolayı 5033 metrelik zirve dibinden dönmek zorunda kaldık. Faaliyet hava şartları ve buzulların kırgınlığı gibi etmenler durumumuzu çok zorlaştırdı. Yine de GÜDAT flaması ve Türk bayrağını yurt dışında dalgalandırdığımız için gurur duyuyoruz. Gaziantep Üniversitesi Kültür Müdürlüğü’ne katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz" dedi.