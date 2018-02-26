GÜDAT Kış Temel Eğitim Kampını Tamamladı

Kahramanmaraş’ın Ahır Dağı Kuyular Bölgesinde yaklaşık dört gün boyunca süren eğitimlerde temel kış kampçılığı, karda yürüyüş, düşüş anında yapılması gerekenler, emniyet sistemleri gibi dikkat edilecek hususlar ile ilgili eğitim bilgileri verildi. GÜDAT başkanı Murat Özbak, faaliyet boyunca çok fazla fırtına olmaması ve kar zeminin çok yüksek olmaması nedeniyle eğitimlerin olumlu geçtiğini belirterek, "Her yıl düzenli olarak verdiğimiz temel dağcılık eğitimlerinden belki de en zor şartlara sahip olan kış temel eğitim kampını başarılı bir şekilde tamamladık. Her sene Niğde Aladağlar milli parkı bölgesinde yapılan kış kampını bu sene ilk kez Kahramanmaraş Yedi Kuyularda yaptık. GÜDAT oyüleri, Karşılaşılan bir takım problemlerin de üstesinden geldi. Kamp için destek olan GAÜN Kültür Müdürlüğüne teşekkür ederiz" diye konuştu.