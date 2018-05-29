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29 Mayıs 2018 11:30

Gülsan Holding çalışanları iftarda buluştu

Geleneksel Gülsan Holding iftar buluşmaları kapsamında Gülsan Holding çalışanları düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Gülsan Holding çalışanları iftarda buluştu

29 Mayıs 2018 11:30


İftar yemeğine Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu, Kaşmir Halı Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Topçuoğlu ve Topçuoğlu Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ali Topçuoğlu’nun da katıldı. Birlik, beraberlik içerisinde verimli bir yıl yaşadıklarını ve ülke kalkınmasına katkı sağlamaya devam edeceklerini ifade eden Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu, "Kurumumuzun büyümesinde ve gelişmesinde çalışanların ekip ruhu ile hareket etmesinin önemli rolü var. Ben Ramazan ayının ülkemiz için huzur ve bereket ayı olmasını diliyorum. Sizlerin de ortak çabası ve ekip ruhu başarılarla dolu bir yıl geçirmemizi sağladı. Başarıya giden yolda elbette işveren ve çalışanların el ele vererek gerçekleştirilen işi en iyi yapma çabaları önem taşımaktadır. Birlik ve beraberlik içerisinde Gülsan ailesi olarak çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Ülke kalkınmasına destek veremeye, üretmeye ve ürettiklerimizi en iyi koşullarda dünya pazarlarında pazarlayarak ülkemize döviz kazandırmaya devam edeceğiz" dedi. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu ve Kaşmir Halı Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Topçuoğlu iftar yemeğinde çalışanlarla yakından ilgilenerek herkesin Ramazan ayını kutladı.


Öte yandan Gülsan Holding çalışanlarına iftar yemeğinin ardından yapılan kura çekilişleriyle çeşitli hediyeler dağıtılırken, Gülsan Holding bünyesinde 15, 20, 25, 30 ve üzeri yılını tamamlayan çalışanlara da günün anısına birer plaket verildi.


Bünyesinde üç bine yakın işçi istihdam eden Gülsan Holding’in çalışanlara yönelik düzenlediği iftar yemeklerinin önümüzdeki günlerde de devam edeceği ifade edildi.




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