Gülsan Holding ve Topçuoğlu Otomotiv çalışanları iftarda buluştu

Gülsan’ın büyük bir aile olduğunu ifade eden Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu birlik ve beraberlik içerisinde ilkleri başardıklarını ifade ederek çalışanların Ramazan ayını kutladı. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve yaklaşık üç bin çalışanı kapsayan geleneksel iftar yemeğine, Topçuoğlu Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ali Topçuoğlu, Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu, Kaşmir Halı Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Topçuoğlu’nun yanı sıra yönetim kurulu üyeleri ve idareciler katıldı. Ramazan ayının insanlar arasındaki birlik ve beraberliğin sağlanması yardımlaşma ve dayanışmanın artması için büyük önem taşıdığına dikkat çeken Topçuoğlu Otomotiv A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Topçuoğlu çalışanların Ramazan’larını ve bayramlarını kutladı.

Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu’da başarılarla dolu bir dönem yaşandığını ve bu başarılarda çalışanların önemli roller üstlendiğini ifade ederek iftar yemeğine katılan çalışanlara teşekkür etti.

Gülsan Holding bünyesinde 15, 20 ve daha uzun yıllar görev yapan çalışanlara, Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu ve Kaşmir Halı Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Topçuoğlu tarafından plaket verildi. Geleneksel Gülsan Holding iftar yemeği Gülsan Holding ve Topçuoğlu Otomotiv çalışanları için düzenlenen hediye çekilişinin ardından son buldu.