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19 Haziran 2017 10:11

Gülsan ve Topçuoğlu Otomotiv çalışanları iftarda buluştu

Gülsan Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketlerin çalışanlarına yönelik olarak düzenlenen geleneksel iftar yemekleri devam ederken son olarak Topçuoğlu Otomotiv ve holding çalışanları Kalender Plaza’da düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Gülsan ve Topçuoğlu Otomotiv çalışanları iftarda buluştu

19 Haziran 2017 10:11


Kalender Plaza’da düzenlenen geleneksel iftar yemeğinde Gülsan Holding ve Topçuoğlu Otomotiv çalışanları bir araya geldi. Geleneksel iftar yemeğine, Topçuoğlu Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ali Topçuoğlu, Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu, Kaşmir Halı Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Topçuoğlu’nun yanı sıra yönetim kurulu üyeleri ve idareciler de katıldı. Ramazan ayının insanlar arasındaki birlik ve beraberliğin sağlanması yardımlaşma ve dayanışmanın artması için büyük önem taşıdığına dikkat çeken Topçuoğlu Otomotiv A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Topçuoğlu çalışanların Ramazan ayını ve bayramlarını kutladı. Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu’da başarılarla dolu bir dönem yaşandığını ve bu başarılarda çalışanların önemli roller üstlendiğini ifade ederek iftar yemeğine katılan çalışanlara teşekkür etti.


Gülsan Holding bünyesinde 15, 20 ve yıl görev yapan çalışanlara, Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu, Kaşmir Halı Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Topçuoğlu ve Topçuoğlu Otomotiv Genel Müdürü Gökhan Özil tarafından plaket verilirken iftar yemeği düzenlenen hediye çekilişinin ardından son buldu.




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