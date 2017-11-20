Yürek burkan görüntüler vatandaşların tepkisine neden oldu.

Olay, Üçoklar Mahallesi Fikripaşa Caddesi Mustafa Necati Sokak’ta bulunan Mustafa Necati Ortokulu önünde yaşandı. Gündüz çekilen görüntülerde bir gencin elinde poşet ile bali çektiği görülüyor. Bir süre okulun duvarına yaslanan genç zaman zaman elleriyle anlamsız hareketler yaparak, yol boyunca yürüyor. Zaman zaman yola da çıkan genç, elindeki poşetle birlikte bali çekmeye devam etti.

Ayakta durmakta zorlanan gencin görüntüleri, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Sosyal medyada yer alan görüntüler izleyenlerin yüreğini burkarken, mahallelinin tepkisine neden oldu.