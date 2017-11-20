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20 Kasım 2017 15:12

Gündüz vakti okulun yanında bali çeken genç vatandaşlar tarafından görüntülendi

Gaziantep’te gündüz vakti bir okulun yanında bali çeken genç, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Gündüz vakti okulun yanında bali çeken genç vatandaşlar tarafından görüntülendi

20 Kasım 2017 15:12

Yürek burkan görüntüler vatandaşların tepkisine neden oldu.


Olay, Üçoklar Mahallesi Fikripaşa Caddesi Mustafa Necati Sokak’ta bulunan Mustafa Necati Ortokulu önünde yaşandı. Gündüz çekilen görüntülerde bir gencin elinde poşet ile bali çektiği görülüyor. Bir süre okulun duvarına yaslanan genç zaman zaman elleriyle anlamsız hareketler yaparak, yol boyunca yürüyor. Zaman zaman yola da çıkan genç, elindeki poşetle birlikte bali çekmeye devam etti.


Ayakta durmakta zorlanan gencin görüntüleri, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Sosyal medyada yer alan görüntüler izleyenlerin yüreğini burkarken, mahallelinin tepkisine neden oldu.




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