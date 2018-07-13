Seyfi Yılmaz,hava sıcaklıklarının artış gösterdiği son günlerde güneş çarpmasına dikkat çekerek uyarılarda bulundu.

Seyfi Yılmaz, hava sıcaklıklarının artmasıyla baş gösteren, yüksek ateş, tansiyon düşüklüğü, aşırı yorgunluk, bitkinlik gibi belirtilerle ortaya çıkan ve zamanında müdahale edilmezse ölümle sonuçlanma riski olan güneş çarpması ile ilgili uyardı.

“Bulantı ve baş dönmesi güneş çarpması belirtisi”

Seyfi Yılmaz, yaz aylarında sıklıkla rastlanan güneş çarpması ve alınacak koruyucu önlemler ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Güneş çarpması, aşırı sıcak sonucu beden ısısını ayarlayan mekanizmanın bozulması sonucu ortaya çıkmaktadır. Yüksek sıcaklığa maruz kalan herhangi biri güneş çarpması riski altındadır.Fakatçocuklar,yaşlılar, kronik kalp-damar hastalığı, hipertansiyon, ritim bozukluğu olanlar daha dayanıksız oldukları için güneş çarpmasından daha çok etkilenmektedir. Güneş çarpması, hafife alınmaması gereken çok ciddi bir sorundur. Havanın sıcaklığı kadar yüksek nem oranı da bu riski artırmaktadır.Vücudun kendi ısısını ayarlama mekanizması bozulduğu için ateşin 40-41 derecelere kadar yükselmesi güneş çarpmasının en önemli belirtisidir. Bunun yanı sıra bulantı, tansiyon düşmesi, baş ağrısı ve baş dönmesi, çarpıntı, kas krampları, şuur bulanıklığı, uykuya eğilim,kuru-sıcak-ağrılı cilt güneş çarpması belirtileridir."

“İlk müdahale önemli”

Güneş çarpmasının acil tedavi gerektiren tehlikeli bir durum olduğunu ve ilk müdahalenin önemli olduğunu dile getiren Dr. Yılmaz, “Güneş çarpmasına maruz kalan kişi hemen serin olan bir ortama alınmalı, üzerinde sıkı giysiler varsa çıkarılmalı, kol ve bacaklara masaj yapmalı,ılık suyla banyo yaptırılmalı veya vücut ısısını düşürmek için başına göğsüne,boynuna ve koltuk altlarına soğuk su ile kompres yapılmalı, kişinin bilinci açıksa bol su ya da tuzlu ayran verilmeli. Güneş çarpmasına maruz kalan kişinin şuurunda bulanma ve görmesinde zorlanma gibi durumlar mevcutsa vakit kaybetmeden bir doktora başvurulmalıdır. Çünkü güneş çarpması tedavi edilmezse komaya, kalıcı nörolojik sorunlara, hatta ölüme dek varan sonuçlara yol açabilir" dedi

"Çok sıcak havalarda gerekmedikçe dışarıya çıkmayın”

Sıcak havalarda tedbir alınarak güneş çarpmalarının önüne geçilebileceğini belirten Seyfi Yılmaz, "Özellikle 40 dereceyi aşan sıcak havalarda, 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarı çıkılmaması çok önemlidir. Terletmeyecek, açık renkli kıyafetler tercih edilmelidir.İmkan varsa sık sık duş alınmalıdır. Terleme ile birlikte ciddi bir su kaybı yaşandığı için, susamayı beklemeden, gün içerisinde 2,5-3 litre su tüketmeye özen gösterilmeli, alkol tüketilmemeli, sindirimi zor olan ağır yiyeceklerden kaçınılmalıdır. Diyabet, kalp, yüksek tansiyon gibi kronik hastalığı bulunanların yaşlı ve çocukların sıcak havalarda zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması, serin ve kapalı ortamlarda bulunması gerekmektedir" diye konuştu.