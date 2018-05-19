Güneş ve solaryumdaki kanser tehlikesi

Dr. Sühendan Ekmekçioğlu, korunmasız güneş maruziyeti ve solaryum kullanımının özendirilmesinin bir cilt kanseri olan melanoma yol açtığını söyledi.

SANKO Üniversitesi tarafından Sankonuk Programı kapsamında düzenlenen halka açık konferansta, ’Güneşin Karanlık Yüzü: Melanom’un Belirtileri ve Korunma Yöntemleri’ konusunu anlatan Prof. Dr. Sühendan Ekmekçioğlu, melanomun cilde rengini veren melanositlerin kontrolsüz büyümesi ile ortaya çıkan bir cilt kanseri olduğuna vurgu yaptı. Prof. Dr. Ekmekçioğlu, “Bazen, melanom kişinin zaten cildinde olan normal bir benden de gelişebilir. Ciltte gözlenen kanserlerin en nadir türü olmakla birlikte, en öldürücü tipi olması nedeniyle çok dikkatli olmamız gerekir” dedi. Melanomun görülme sıklığının bütün dünyada son 30 yılda ciddi bir şekilde arttığına dikkati çeken Prof. Dr. Ekmekçioğlu, “Korunmasız güneş maruziyet ve solaryum kullanımının özendirilmesi, daha önceki yıllarda genellikle ileri yaşlarda gözlenen bu kanserin, gençlerde artışına yol açmıştır” şeklinde konuştu.

Melanomun en sık rastlanan türünün ciltte (kutanoz melanom) olmasına rağmen, ağız içi ve göz içi gibi bölgelerde de gelişebildiğini belirten Prof. Dr. Ekmekçioğlu, yaş, cinsiyet ve coğrafi yerleşim farklılığı göstermeksizin herkesi hedef alabildiğini kaydetti.

Korunma yöntemlerine değinen Prof. Dr. Ekmekçioğlu, “Korunma yöntemlerinin başında güneşten korunma gelir. Güneşin direkt yayıldığı bölgelerde ve gününün büyük çoğunluğunu dışarıda geçiren kişilerde bu tür cilt kanserine yakalanmamak için gerekli önlemler alınabilir. Güneşe maruziyet gibi çevresel faktörlerin yanı sıra, bu faktörlerin de yardımıyla artan genetik değişikliklerin birikimi, tümöre yardımcı genlerin aktifleşmesi ve tümörü baskılayan genlerin de inaktif olması, hastalığın seyrini etkileyen önemli faktörlerdir. Melanom erken teşhis edilebildiğinde, genellikle cerrahi yaklaşım ile tedavi edilebilir. Fakat erken evre teşhisi yapılamaz ve invaziv melanom dönemine girerse, derinin alt bölgelerinden başlayarak, lenf nodlarını ve kan damarları aracılığı ile vücudun uzak organlarını istila edebilir" diye konuştu.

Sunumunun ardından katılımcıların sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Ekmekçioğlu’na, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı armağan takdim etti.