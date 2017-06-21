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21 Haziran 2017 11:37

Güneydoğu, hububat ve bakliyat ihracatında lider

Güneydoğu Anadolu, 891 milyon 337 bin dolarlık hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatıyla 2017 yılının ilk 5 ayında sektörde liderliği göğüsledi.

Güneydoğu, hububat ve bakliyat ihracatında lider

21 Haziran 2017 11:37

Mahsum Altunkaya başkanlığında GAİB hizmet binasında toplanan Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim kurulu ihracat rakamlarını ve gündemi değerlendirdi.


Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya ve yönetim kurulu üyelerince gerçekleştirilen toplantıda sektörün 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde yapılan ihracat masaya yatırıldı. Altunkaya, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Güneydoğu’nun sektördeki başarısının tesadüf olmadığını; Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği olarak mevcut ve yeni pazarlarda rekabet gücünü üst seviyelere taşımak adına canla başla çalıştıklarını dile getirdi. İhracatta Irak’ın önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çeken Altunkaya, bu ülkeye gerçekleştirilen ihracatın sektör temsilcilerinin yüzünü güldürdüğünü ancak aynı başarıyı diğer ülkelerde de göstermek zorunda olduklarını vurguladı. Irak’ın ihracatının bugünlere gelmesinde pay sahibi olan ihracatçıların aynı şekilde farklı ülkelerde de öne çıkacağına inandığının altını çizen Altunkaya: “Dünyanın dört bir tarafına Türk markalı ürün ihracatı yapıyoruz. Bazı bölgelerde çok iyiyiz. Ortadoğu Bölgesi’ne Ocak-Mayıs döneminde 674 milyon 469 bin dolarlık ihracat yaptık. Bunun 546 milyon 376 bin dolar kısmı Irak’a gerçekleşti. İhracatçımızın Ortadoğu ve özellikle Irak pazarındaki başarısı takdiri hak ediyor. Ama asıl hedefimiz sadece Ortadoğu’da değil, tüm coğrafyalarda kalitemiz ile fark yaratmak. Bugün attığımız adımlar bunun garantisidir” dedi.


Katma değeri yüksek ürünler üreterek ihraç etmek zorundayız


Altunkaya, tüm sektörlerde olduğu gibi kendi sektörlerinde de katma değerli ürün ihracatının 2023 ihracat hedefleri doğrultusunda hayati önem taşıdığını da ekledi. İhracatta mal grupları bazında, buğday unu ihracatındaki yüzde 2,7’lik düşüşe karşı; bisküvi-pasta ihracatındaki yüzde 8,6’lık, bitkisel yağlar ihracatındaki yüzde19,6’lık, şeker-şekerli mamuller ihracatındaki yüzde 8,1’lik ve kakaolu mamullerdeki yüzde 8,8’lik artışları bu çerçevede değerlendiren Altunkaya, katma değerli ürün ihracatının sektöre her geçen gün ivme kazandırdığını belirtti. Türkiye’nin en fazla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatının Güneydoğu’dan yapılmasından mutluluk duyduklarını söyleyen Altunkaya, yıl sonunda önemli ihracat rakamlarına ulaşacaklarına inandığını, ilk 5 ayda gerçekleşen miktar bazında yüzde 14,1 ve değer bazında yüzde 4,5 artışların bu inançlarını güçlendirdiğini sözlerine ekledi.




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