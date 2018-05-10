Güneydoğu Sigorta Acenteleri Meslek Komiteri platformu GTO’da buluştu

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki Ticaret ve Sanayi Odaları bünyesinde bulunan “Sigorta Acenteleri Meslek Komitelerinden oluşan platform ikinci toplantısını Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ev sahipliğinde gerçekleştirerek sektördeki sorunlarla ilgili görüş alışverişinde bulundu. GTO’da gerçekleştirilen ikinci toplantıya 7 ilin temsilcilerinin yanı sıra Gaziantep Ticaret Odası Sigorta Acenteleri Meslek Komitesi Başkanı Hakan Sözmen, Başkan Yardımcısı Harun Ünal, GTO meclis üyeleri Hasan Ali Gözükara, komite üyesi Dilek Yılmaz ile GTO Ticari İşlemler Müdürü Mustafa Aslan katıldı.

Toplantının açılışında Sigorta Acenteleri Platformu üyelerine hitap eden GTO Yönetim Kurulu üyesi Kemal Delioğlu, yönetim kurulu olarak sigorta sektörüne önem verdiklerini, sigorta acentelerinin sektörün olmazsa olmazlarından olduğunu belirterek, “Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki odalarda kayıtlı olan sigorta acentelerinin bir araya gelerek oluşturduğu bu platform sektördeki sorunların çözümüne önemli katkılar sağlayacaktır. Aynı zamanda bu platform sektörde birlik ve beraberliğin pekişmesi açısından da önemlidir” dedi.

GTO Yönetim Kurulu üyesi Kemal Delioğlu, Oda olarak yaptıkları girişimlerle sigorta acentelerinin KOSGEB sistemine dahil edilmesi ve KOSGEB desteklerinden faydalandırılmasının sektörün gelişmesine önemli katkılar sağlayacağını sözlerine ekledi. Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Sigorta Acenteleri Meslek Komitesi Başkanı Hakan Sözmen’in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, sigorta şirketleri tarafından bölgeye sigorta acenteliği verilmemesi, kesilen sigorta poliçe iptallerinde alınan komisyonların iade edilmemesi, sigorta şirketleri tarafından bölgeye terör ve bazı risklere karşı teminat verilmemesi gibi sorunlarla sigorta acentelerinin giderlerinin düşürülmesi amacıyla SSK primi ve vergi indirimi, sektörde istihdam ve iş geliştirmeye yönelik İŞKUR, KOSGEB desteklerinin arttırılması, sigorta acentelerine uygulanan fiziki şartlar, teknik eleman kriterlerinin broker, çağrı merkezi, banka ve sektörde faaliyet gösteren diğer kurumlara da uygulanması, “Sigortacılık Eğitim Merkezi” tarafından gerçekleştirilen sınavların her sınav döneminde bölge illerinde dönüşümlü olarak yapılması gibi konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantı sonunda gündeme alınan konularla ilgili Hazine Müsteşarlığı, Türkiye Sigortalar Acenteler Birliği (TSB) başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimde bulunulması kararlaştırıldı.