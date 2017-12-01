Güneydoğu’dan 187 ülkeye 7 milyar 338 milyon 821 bin dolar ihracat

İhracat rakamlarını açıklayan GAİB Başkanı Abdulkadir Çıkmaz, yaptığı değerlendirmede Gaziantep’in bölgenin lokomotifi olduğunu ifade ederek, “Gaziantep 2017 yılı Ocak-Kasım döneminde 5 milyar 964 milyon 887 bin dolar ihracat ile Türkiye’nin en çok ihracat yapan beşinci ili konumundaki yerini korumaktadır” dedi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinden 187 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini ifade eden Başkan çıkmaz “Bölgemiz ihracatında Orta Doğu Ülkeleri yüzde 53,4 pay ile ilk sırada yer almakta, AB Ülkeleri yüzde 18,8 pay ile ikinci ve Afrika Ülkeleri yüzde 10,3 pay ile üçüncü sırada bulunmaktadır. Toplam 187 ülkeye ihracat gerçekleştirilmiş olup bu ülkelerden Irak, ABD, Suriye, Suudi Arabistan, İran, İtalya, Almanya, İngiltere, İsrail ve Belçika Bölgemiz ihracatında ilk sıralarda yer alan ülkelerdir. Ayrıca, halı, kumaşlar, iplikler, değirmencilik ürünleri, pastacılık ürünleri, plastikler ve mamulleri, bitkisel yağlar, demir çelik mamulleri, dış giyim ile diğer gıda müstahzarları Bölgemizden en çok ihracatı gerçekleştirilen ürünler olmuştur” şeklinde konuştu.

İhracatta Gaziantep farkı

Kasım 2017 ihracat artış oranının Gaziantep için yüzde 4.1’lik oranla 586 milyon 722 bin dolar olduğunu ifade eden GAİB Koordinatör Başkanı Abdulkadir Çıkmaz Ocak-Kasım 2017 dönemi için artış oranının yüzde 4,6 olduğuna dikkat çekerek, “Bölgemizin lokomotif ili olan Gaziantep, 2017 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yıla oranla yüzde 4.6’lık bir artışla 5 milyar 964 milyon 887 bin dolar ihracat ile Türkiye’nin en çok ihracat yapan beşinci ili konumundaki yerini korumaktadır. Halı, Hububat-bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, tekstil ve hammaddeleri, kimyevi maddeler ile ağaç ve orman ürünleri ilimizin ihracatında önde gelen sektörlerdir” ifadelerini kullandı.

"Yenilikçi ürünlerle 2018’de dünya pazarlarında olmalıyız"

GAİB Koordinatör Başkanı Çıkmaz 2018 yılında ihracatın arttırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini ifade ederek ihraç ürünlerinin hammadde üretimine de geçilmesi gerektiğini vurgulayarak , "5 alıp 8’e satarak kar edemeyiz. Önümüzdeki süreçlerde yenilikçi ürünlerle ihracat yapmalıyız" ifadelerine yer verdi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Abdülkadir Çıkmaz, ihracat liginde üst sıralara çıkmak için ham madde üretimine ağırlık verilmesi gerektiğini ederek “Geçmişte önemli adımlar atarak ülke ihracatına katkı sağladık, sağlamaya da devam ediyoruz. Bugün önemli bir eşikteyiz, dünyanın farklı coğrafyalarına ihracat yapıyoruz. Şimdi ihracatımızı daha da artırmak için ham madde üretimine ağırlık vermeliyiz. Biliyorsunuz iş dünyası bazı üretimler için ham maddeyi ithal etmek zorunda. Bizim isteğimiz de bu ham maddenin ülkemizde üretilmesidir. Bunun için gerekirse iş adamları güç birliği dahi yapmalıdır. 5 alıp 8’e satarak kar edemeyiz. O 5’i de ülkemizde değerlendirip yenilikçi ürünlerle ihracat yapmalıyız. Birçok hedefe ulaşan iş dünyamızın buna da ulaşacağına inanıyorum. İhracatçılarımıza yoğun çaba ve emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.