Güneydoğulu halıcılar yeni hedef pazarlara yöneliyor

Yürütülmekte olan çalışmalar hakkında bilgiler veren Güneydoğu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Ahmet Kaplan, yaptığı açıklamada, halıcılık sektörünün Gaziantep başta olmak üzere Güneydoğu ve Türkiye için önemli bir üretim ve ihracat kalemi olduğunu ifade etti. Kaplan, sadece Gaziantep’te 150 civarında üretici firma, 300’den fazla da birliğe kayıtlı üye olduğunu belirterek, sektörün geçen yıl 1,4 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiğini vurgulayarak bu yıl ihracatlarını 1,5 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.

"Sektörümüz için yeni şeyler yapmak zorundayız"

Kaplan yaptığı açıklamada, "Yüzde 8’lik artış geçen senelerde de vardı. Yani normal seyirde ihracatımız devam ediyor. Ancak artık yeni şeyler yapmamız lazım çünkü bizim ihracat pazarlarımıza baktığımızda, bazı pazarlarda büyüyoruz, bazılarında da küçülüyoruz. Özellikle Ortadoğu ve Suudi Arabistan’da düşüş varken, Amerika kıtasındaki pazar payımızda ciddi bir artış var. Ortadoğu’daki azalmayı Amerika kıtası ve Avrupa pazarında büyüyerek kapatıyoruz. Şu anda firmalarımız kendi imkanlarıyla büyümeye, ihracat kapıları geliştirmeye çalışıyor. Biz de o yüzden artık yılda 4 ülkeyi hedef pazar seçiyoruz. Bu yıl seçtiğimiz hedef pazar Japonya. Daha sonra Avustralya olacak. Üç ayda bir firmalarımızla belirlediğimiz ülkeyi tanıtıp oradaki halı satma kapasitesini kendi üyelerimizle paylaşacağız." GAHİB Kaplan açıklamalarına şöyle devam etti "İhracatta bir ülkede kriz olduğu zaman başka ülkeye gidebiliyorsunuz. Dolayısıyla dünya büyük bir pazar. Bizim bu pazardaki hakimiyetimizi artırmamız lazım" diye konuştu.

Kaplan, Güneydoğulu ihracatçıların şu an için dünyanın dört bir yanındaki 150’den fazla ülkeye halı sattığını dile getirerek, hedef ülkelerdeki pazar hakimiyetlerinin de hızla artmasını öngördüklerini kaydetti.