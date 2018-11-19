Güneydoğulu Hububatçılar Çin Seddi'ni aştı

Dünyanın birçok ülkesinde tanıtım faaliyetlerini sürdürerek ihracatın arttırılmasını hedefleyen hububatçılar rotayı bu kez de Çin'e çevirdi. Dünyanın en büyük nüfusuna sahip olan Çin'de gerçekleştirilen Türk Lezzetleri Festivali büyük ilgi gördü.

Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumları ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Türkiye Tanıtım Grubu (TTG) tarafından desteklenen ve GAİB bünyesinde hububatçılar tarafından yürütülen Makarna, Bulgur, Bakliyat ve Bitkisel Yağın Dünya Piyasalarında Tanıtımı projesi kapsamında Çin'in Şangay kentinde Türk Lezzetleri Festivalini gerçekleştirdi. Anadolu'nun bereketli topraklarında yetişen ürünlerin en iyi şekilde tanıtılması ve dünya pazarlarında etkin olarak pazarlanabilmesi için tanıtım atağına geçtiklerini ifade eden TİM Sektör Kurulu Başkanı ve Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı MahsumAltunkaya “Türkiye zorlu bir süreçten geçiyor ve herkes üzerine düşenleri yapmak, sektörü için en iyisini başarmak zorunda. Biz hububat bakliyat ihracatçıları da ülkemizin dünya pazarlarındaki gücünü geliştirmek, yeni pazarlar bulurken mevcut pazarlardaki yerimizi daha iyi noktalara taşımak istiyoruz. Bunun için Türkiye Tanıtım Grubu (TTG) tarafından desteklenen ve Birliğimiz tarafından yürütülen Makarna, Bulgur, Bakliyat ve Bitkisel Yağın Dünya Piyasalarında Tanıtımı projesi kapsamında hedef ülke olarak belirlediğimiz ülkelerde Türk Lezzetleri Festivalimizi gerçekleştiriyoruz. İlkini Gana'da ardından Rusya'nın Başkenti Moskova'da düzenlediğimiz tanıtım çalışmalarımızda bu kez hedef ülkelerden birisi olan Çin'de tanıtım faaliyetlerimizi gerçekleştirdik. Çin'in en önemli ticaret şehri olan Şangay'da düzenlenen resepsiyon ve ürün tanıtım çalışmalarımız da başarılı geçti. Çin basınının da büyük ilgi gösterdiği etkinliklerimizde Çinlilere tanıtımı gerçekleştirilen ürünlerle yapılmış yemeklerimiz ikram edildi. Çin'de gerçekleştirilen tanıtım çalışmaları kapsamında önemli bir resepsiyon düzenledik. Çin'deki firmalarla Türkiye'den etkinliğe katılan ihracatçı firmalarımızın buluşması sağlanarak ikili iş görüşmelerine zemin hazırladık. Ayrıca faaliyet boyunca Şangay'ın önemli alışveriş merkezlerinde tanıtımı gerçekleştirilen ürünlerden yapılmış yemek dağıtımı yapılarak Türk lezzetlerinin tadımı gerçekleştirildi. Bunlara ek olarak program öncesinde çeşitli basın yayın kuruluşlarında etkinliklerin tanıtımı yapılmış ve ürünlerimizin Çin pazarında tanınırlığının arttırılması hedeflenmiştir. Bundan sonraki tanıtım çalışmalarımızı hedef ülkelerimizden olan Somali'de yapacağız” dedi.

"Ürünlerimizin hikayelerini anlatıyoruz"

Türk Lezzetleri Festivali etkinlikleri kapsamında hedef ülkelerde sağlıklı beslenme ve Anadolu'nun bereketli topraklarında yetişen ürünlerin bilimsel boyutlarla tanıtımına destek veren GAÜN Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Bayram her ürünün bir hikayesi olduğunu ifade ederek, “Dünya şu an farklı lezzetler farklı gastronomiler, farklı hikayeler arıyor. Dünyadaki bu trendkaçırılmaması gereken bir süreç. Türkiye bu konuda Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri ile erken yol almayı başardı. İlk önceleri dünyanın bilinen merkezleri ve fuarlarında ürünlerini tanıtmaya başladı. Amerika'dan, Çin'e, Rusya'dan Güney Afrika'ya kadar onlarca ülkede bu tanıtım faaliyetlerini kesintisiz olarak devam etti. Bu konuda önemli aşama sürdürülebilirlikti. Bir pazara ürün tanıtımının devamlılık arz etmesi gerekiyor. İlk yıl ve sonraki bir kaç yıl bu pazarlardan geri dönüş almak zordur, devamlılık olduğunda bir sonraki yıllarda bunlar ticari olarak geri dönüşü sağlıyor. Bu artık gerçekleşti. En önemli örnek belki de Rusya. Tanıtımı yapılan bazı ürünlerdeki Rusya'ya ihracatımız %100 artış gösterdi ve bu ürünlerde Türkiye dünyada tek ürün sağlayıcısı durumunda. Tanıtımlarda şimdi yeni bir sürece girildi. Farklı kollardan farklı mecralar kullanılması süreci, fuarlardan nitelikli gruplara ve direkt ithalatçılara yönelik faaliyetler süreci olarak tanımlanabilir” dedi.