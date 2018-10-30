GÜNSİFED, KOBİ'lere destek çağrısı

GÜNSİFED Başkanı Enver Öztürkmen, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin son yıllarda olağanüstü gelişmelerin odağında yer aldığını, bu kadar olumsuzluğa birlik ve beraberlikle karşı konulduğunu belirtti. Türkiye'nin her alanda gelişme içerisinde olan bir ülke olduğuna dikkati çeken Öztürkmen, bulunduğu coğrafya itibariyle de Türkiye'nin “ay gibi” parladığını vurguladı. Böylesine önemli bir konuma sahip olan Türkiye'nin ilerlemesi ve gelişmesinin önem arz ettiğini ifade eden Öztürkmen, bu gelişimin de üretimle ve ihracatla olacağına işaret etti. Ülke ihracatına katkı sunan şehirlerin sayısının istenilen seviyede olmadığının altını çizen Öztürkmen, şöyle devam etti:

“Sayının artırılması için çeşitli teşvikler var ancak hala istediğimiz seviyede değiliz. Maddi gelişim üretimle ve ihracatla mümkün. Maddi gelişimini belli bir seviyeye getiren ülkeler bir basamak daha atlayarak farklılaşmaya ve yenilikçiliğe geçiş yapıyor. Biz de yenilik ve farklılık istiyoruz ancak bunun için öncelikle üretimimizi artırmalı ve bu ürettiklerimizi de satabilmeliyiz. Alttan, yukarıya bir seferberlik ilan edip gelişmeye ve yenilikçiliğe açık bütün şirketlerimize kapılarımızı açmalıyız. Öyle KOBİ'lerimiz var ki ciddi çalışmalar yapıyor, önemli projeler geliştiriyorlar ancak bunu devam ettiremiyorlar. İşte biz gelişime öncelikle KOBİ'lerimizle başlamak istiyoruz. KOBİ'lerimizi büyütürsek ülkemizin de gelişimini ileri noktalara taşımış oluruz.”

Türkiye'nin gelecek yıllarda üretim ve ihracatta söz sahibi olabilmesi için KOBİ'lerin önünü açacak politikalara ağırlık verilmesi gerektiğini belirten Öztürkmen, “Türkiye, dünyanın hemen hemen bütün ülkelerine ihracat yapabilen bir ülke. Bunun artarak devam edebilmesi için yeni firmaların da var olması gerekmektedir. Bu da KOBİ'lerin geliştirilmesiyle mümkün olacaktır. İhracat liginde daha fazla şirketimizin olması için buna ihtiyacımız var. KOBİ'lerimiz de ihracat ligine yükselmek için yenilikçi fikirler geliştirmelidir. Hükümet, KOBİ'lerin gelişmesi için çalışma yaparken KOBİ'lerde boş durmayacaktır” diye konuştu.

KOBİ'lerin hem istihdam hem de üretimle ülkelere katkı sunduğunu ifade eden Öztürkmen, bu işletmelerin bir plan ve program dahilinde büyümesi halinde Türkiye'nin ihracat ve üretimine daha büyük katkı sunacağına inandığını kaydetti.