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02 Ağustos 2018 15:36

GÜSEM ile index akademi işbirliği

Üniversite iş dünyasına yönelik nitelikli eğitimlerin artırılması ve ihtiyaç duyulan eğitimlerin etkin ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi amacı ile Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof.

GÜSEM ile index akademi işbirliği

02 Ağustos 2018 15:36

Dr. Ali Gür tarafından, GAÜN Sürekli Eğitim Merkezi (GÜSEM) ile İndex Akademi arasında protokol imzalandı.



Eğitimin yaşam boyu devam etmesi ilkesinden hareket eden GÜSEM Merkezi, 1999 yılından beri toplumun her kesimine yönelik sertifika programları, eğitimler düzenliyor. Bölgedeki iş dünyasından gelen yoğun talep kalifiye personel eksikliğinin giderilmesi için GÜSEM ile İndex Akademi arasında yapılan işbirliği ile sanayi şehri olan Gaziantep’in insan kaynaklarında da marka şehir olması yolunda ilerlemesine katkı saylamayı hedeflemektedir.




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