Güvenevler Sanat Merkezi bölgeye canlılık kattı

Gaziantep'te kültürel ve sanatsal etkinliklerin daha çok yapılması için olanak sağlayan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Kültür ve Sanat Merkezi'nden sonra (Eski Adliye) Güvenevler Sanat Merkezi'ni de hizmete açtı.

Birbirine bağlı iki ayrı binada hizmet veren Güvenevler Sanat Merkezi'nde yetişkin ve çocuklara 21 alanda kurs veriliyor. Toplamda 3 bin 468 metre kare alana kurulan sanat merkezinde; çocuk kütüphanesi, sağlıklı yaşam kursu, 160 kişilik çok amaçlı spor salonu ve kafeterya da bulunuyor.

Çocuklar ve yetişkinler için kurs atölyelerinin bulunduğu sanat merkezine ilk ayda 2 bin kişinin ön müracaatta bulunduğunu ifade eden sanat merkezi yetkilisi, şuanda kurs görenlerin 870 kişi olduğu ifade edildi.

Hafta içi okullardan öğrenci de kabul eden sanat merkezinde ilköğretim okulu 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerine; mozaik, resim, robotik kodlama, seramik ve müzik olmak üzere 5 ayrı branşta toplam 5 hafta süren eğitimler veriliyor. Bu süre içerisinde yaklaşık bin öğrenci bu kurslardan yararlanıyor.

Seramik Eğitmeni Belkıs Akdere, çamurdan yaptıkları çanak-çömlek işlerinin kursiyerleri rahatlattığını ve bunun zamanla bir sanata dönüştüğünü ifade etti. Üç boyutlu heykeller de yaptıklarını aktaran Akdere, kursiyerlerin işlerini severek yaptıklarını belirtti.

Takı-tasarım bölümünden kurs alan Gülçin Parıldar ise, kendini geliştirip bir işyeri açmak için eğitim kursuna geldiğini söyledi. Yaptığı işi profesyonel yapmak istediğini vurgulayan Parıldar, kursun kendisine çok şey kattığını belirtiyor.

Sanat Merkezi Cam Atölyesi'nde cam eğitmenliği yapan Saadet Kutlar da, cam boncukları ve çubukları eriterek şekil verdiklerini söyledi. Kursların Ekim ayından başladığını ve 15 Aralık'ta tamamlanacağını belirten Kutlar, ikinci kurs kayıtlarının bittiğini, hatta üçüncü kurslara yoğun bir talep olduğunu kaydetti.