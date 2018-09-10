Güvenevler'deki parkın yapımı tamamlandı

Şehitkamil Belediyesi, Güvenevler Mahallesi'nde yapımına kısa süre önce başladığı parkı tamamladı. Toplam 8 bin 536 metrekare büyüklüğündeki nitelikli park, mahalle sakinlerinin hem sosyal hem de spor hayatına katkı sunacak şekilde tasarlandı.

İlçe genelinde yaptığı parklarla halkının sosyal ve sportif yaşantısına önemli katkı sağlayan Şehitkamil Belediyesi, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Güvenevler Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 8 bin 536 metrekare büyüklüğündeki parkın içerisinde; 2 adet basketbol sahası, fitness alanı, çocuk oyun gurubu alanı, kum havuzu, 2 adet makaralı kaydırak, 38 araçlık otopark, oturma ve dinlenme alanları bulunuyor. Parkta bin 638 metrekare alan yeşillendirildi. Yapımı kısa sürede tamamlanan park mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Yapılan hizmetlere ilişkin değerlendirmede bulunan Güvenevler Mahalle Muhtarı Uğur Gökçek, “Şehitkamil Belediyemiz, mahallemize çok güzel bir park kazandırdı. Mahalle sakinlerim adına Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Parkımızda; çocuk oyun gurubu alanları, kaydıraklar, 2 adet basketbol sahası, kum havuzu, oturma ve dinlenme alanları yapıldı. Yapılan bu park hem mahalle sakinlerimizin hem de çevre mahalle sakinlerinin ihtiyacını karşılayacaktır. Çocuklarımız, gençlerimiz ve ileri yaştaki vatandaşlarımız burada çok güzel vakit geçireceklerdir. Şehitkamil Belediyemiz, bugüne kadar mahallemize çok güzel hizmetler kazandırdı. Yapılan hizmetlerden dolayı Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.