Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Araban Meslek Yüksek Okulunda özel güvenlik görevlisi olan ve asgari ücret ile çalışan Vakkas Altun, maaşının bin TL’sini devlete bağışladı. Evli ve 4 çocuk babası olan 46 yaşındaki Vakkas Altun, bin 800 TL olarak çektiği maaşının bin TL’sini Araban Mal Müdürlüğü veznesine giderek hazine hesabına bağışta bulundu. Aylığını çektiği bankanın bankamatiği önünde gazetecilere konuşan Altun, "Ben asgari ücretle çalışan dar gelirli bir Türk vatandaşı olarak ülkemin sıkıntılı olduğu bu günlerde imkanlarımı zorladım. Benim elimden gelen bu oldu. Maaşımın yarısından fazlasını devletime bağışladım. Şimdiye kadar çok badireler atlattı bu ülke. Türkiye Cumhuriyetinin yükselişini hazmedemeyenlere karşı benim de imkanım dahilinde katkım olsun istedim" dedi.

ABD’ye kafa tutan Başkan Recep Tayyip Erdoğan’da da destek verdiğini belirten Altun, "Dik duruşunu destekliyorum. Ya hep ya hiç. Türk milleti yıllardır bağımsızlığı için savaşan bir millettir. Gerekirse yine savaşır. Ben devletimi seviyorum. Türkiye batarsa hepimiz batarız. Türkiye varsa hepimiz varız. O yüzden vatanımıza sahip çıkmalıyız. Türkiye’de üretim yapan tüm iş adamlarımızın da bu konuda elini taşın altına koymalarını istiyorum" dedi.

ABD ürünlerine boykota destek

Altun, ABD ürünlerini boykot etme kararına da destek verdiğini söyleyerek, "Türkiye genelinde ADB ve Avrupa üretimi ürünlerin yerine yerli ürünlerin tercih edilmesinin de şart oldu. Vatansızlığın ne olduğunu hala vatanımızda bizimle birlikte yaşayan Suriyeli mültecilerden görüyoruz. Allah kimseyi vatansız ve bayraksız bırakmasın. Başka Türkiye yok. Bunun için milli ve yerli ürünleri kullanmamız gerekiyor. Ben üzerime düşeni en işi şekilde gerçekleştireceğim" diye konuştu.