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14 Nisan 2017 14:15

Güvenlik Politikaları Uzmanı Yarar: “İkinci dünya savaşı fiilen yaşanıyor”

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, dünyada fiilen bir dünya savaşının yaşandığını söyledi.

Güvenlik Politikaları Uzmanı Yarar: “İkinci dünya savaşı fiilen yaşanıyor”

14 Nisan 2017 14:15


Gaziantep Valiliği ile Gaziantep Üniversitesi işbirliğinde hazırlanıp, konuşmacılığını Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar ve Gazeteci - Yazar Süleyman Özışık’ın yaptığı Yeni Dünya Düzeninde Türkiye konulu Konferans GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde gerçekleşti. Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar dünyada bir üçüncü dünya savaşının yaşandığını belirtti.


"Şuan ki savaş dünya savaşını geçti"


Fiilen bir dünya savaşının yaşandığını belirten Yarar, "Klasik anlamda bildiğimiz ikinci dünya savaşı gibi olmayabilir ama olguların yerini almış olan ayrılıkçı guruplar, etnik ve mezhepsel guruplar bir de çıkar gurupları bu guruplar artık savaşıyorlar. Bunların büyüklükleri bunların kullandığı silah ve malzeme imkanları ve çatışmaların büyüklüğü ikinci dünya savaşını çoktan geçmiş durumdadır. İkinci dünya savaşında ölen sivil sayısı 1990 yılından sonra ki yeni dünya düzeni o zamandan başlıyor. Geçmiş durumdadır. Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, terörün tanımını aştığını belirterek, “Yeni dünya düzeninde PYD, PKK, DAEŞ farklı farklı örgütleri tanımlamaya çalışıyoruz. Ama adını hep terör üzerinde duruyoruz.evet yaptıkları ve uyguladığı metotler bir terör, ama bu artık terör tanımına sığdıramayacağımız kadar büyükte ve bu çuvala girmez. Rakamlara bakıyorsunuz, örgütlerin büyüklüğüne bakıyorsunuz, maddi imkanlarına bakıyorsunuz artık bunları klasik bir terör örgütü olarak değerlendiremezsiniz. Bugün terör örgütü olan Suriye’deki yapılanması olan gurubun silahlı militan sayısı 40 bin civarında bu 40 bin kişinin silahı mermisi bir fabrika ancak karşılar” dedi.


Gazeteci - Yazar Süleyman Özışık, vekalet savaşları üzerinden bir 3. Dünya savaşını yaşadıklarını belirterek, “Vekalet savaşları üzerinden bir 3. Dünya savaşını yaşıyoruz. Hiç hesapta yokken DAEŞ diye bir terör örgütü çıktı ve bu örgün hem Irak hemde Suriye’nin haritasını değiştirmeye başladı. Ne hikmetse bunların aldıkları yerleri başka bir terör örgütü olan PKK PYD gelip yerleşti" şeklinde konuştu.


Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ise dış düşmanlarla mücadele etmek gerekir ama asıl sorunun içimizdeki hainlerle mücadele etmek olduğunu söyledi.




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