Güzelyurt konutlarında satışlar devam ediyor

İhaleye 156 kişi başvurdu. 157 bin 500 lira muhammen bedeliyle satışa sunulan daireler, en düşük 180 bin TL'den, en yüksek 233 bin TL'den sahibini buldu.

Göçle beraber artan konut sıkıntısını gidermek amacıyla toplu konut projelerini hızlandıran Büyükşehir Belediyesi, Aydınlar, Seyrantepe ve Güzelyurt mahallelerini kentsel dönüşüm projesi kapsamına aldı, bu alanları toplu konuta çevirdi. Bu kapsamda Güzelyurt Sosyal Konutları'nı tamamlayan Büyükşehir, vatandaşların yoğun talebiyle karşılaştı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar Salonu'nda açık artırma usulüyle satışa çıkartılan daireler için ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, birbirleriyle yarışa girişti, bir daire için en az 3 kişinin talip olması açık artırmayı kızıştırdı.

2017 Aralık ayında yapılan ihalede, 2'nci Etap Güzelyurt Sosyal Konutları'nda, E-4 blokta 59 adet 2 artı 1 daire için 260 kişi ihaleye katılmış, daireler 85 bin ila 140 bin TL arasında satılmıştı.