Haber Türk’ten sonra Gaziantep Olay’dan "Sonsuz baskı"

Türkiye genelinde en güçlü gazeteler arasında yer alan Haber Türk’ün zor şartlar nedeniyle son baskısını yaparken, yerel Gaziantep Olay Gazetesi ise "Sonsuz Baskı" manşetiyle yayınlandı. Gaziantep Olay Gazetesi İmtiyaz Sahibi Raci Dölek, 1992 yılında kurulan Gaziantep Olay Gazetesi de, günün zor şartlarına direnerek, tüm okurlarının güveni ve desteğiyle yoluna devam ettiklerini açıkladı. Dölek, Habertürk Gazetesi’nin yayın hayatını sona erdirdiğini hatırlatarak, "Böyle bir gazetenin kapanması, basın tarihinde “Kara leke” olarak geçecek. Neden kapandı derseniz?, ona da anlam veremedim. Ekonomik kriz içerisinde olduğu söyleniyor. Gazete patronu da para kazanmayan bir gazeteye neden devam etsin? O da doğru bir karardır. Ama ne var ki bu kadar basın emekçisi ne olacak, onu da kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz" dedi.

Gaziantep Olay Gazetesi olarak Habertürk’te ki "Son Baskı" başlığını değiştirerek, "Sonsuz Baskı" başlığını kullanma kararı aldıklarını anlatan Dölek, "Tam biz gazete olarak 25 yıldır yayındayız. Allah’ın izniyle de bütün sıkıntılara rağmen devam ediyoruz. Üstelik fiyatımızda çok pahalı değildir. Fiyatımızı ise 25 yıldan bu yana çok fazla artırmadık. 25 kuruşa satıyoruz. Sağ olsun Gaziantepli okurlarımız bizleri azda olsa çok da olsa destekliyor. Ama şu gerçeği de söylemek istiyorum. Biz bu işten ekmek parası kazanıyoruz. Çok zor bir iş. Çünkü, kamuoyunu bilgilendiren çok büyük bir güçtür. Gördüğüm kadarıyla sermeye kesimleri de medyaya yatırım yapmayı çok seviyorlar. Bu güçten faydalanmak için bunu yapıyorlar. Öyle bir zaman geliyor ki, güç birden alan değiştiriyor. Medyası da para kazanamayınca en kolay yol olan kapatmaya gidiyor. Kendi açısından doğru olabilir. Ama bizim tarafımızdan baktığımızda doğru olmadığını bir kere söyleyelim. Ne diyelim işini bitirdi, en kolay yol olan kapatmaya gitti. Oda kendilerinin takdiridir. Biz ise yolumuza okurlarımızın bize verdikleri desteklerle yolumuzda yürümeye devam edeceğiz. Üstelik yazılı medya para kazanmıyor. Bu bir gerçektir. Resmi ilan gelirleri çok düşüktür. Diğer giderler de çok yüksektir. Gelir ve gideri karşılamak mümkün değildir. Tüm gazeteler incelendiğinde hepsinde de ekonomik sıkıntılar vardır. Son yıllarda internet medyacılığının öne çıkmasından sonra yazılı basında sıkıntılar hızlı bir şekilde baş gösterdi. Hele bu ağır sıkıntılara en büyük yansıyan gazetelerde ulusal değil, yerel gazetelerdir" diye konuştu.