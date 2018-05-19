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19 Mayıs 2018 09:56

Habercilik Sektöründe Kadın Gazetecilerin Durumu konferansı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İletişim ve Medya Topluluğu tarafından hazırlanan, Konuşmacılığını Prof.

Habercilik Sektöründe Kadın Gazetecilerin Durumu konferansı

19 Mayıs 2018 09:56

Dr. Çiler Dursun’ un yaptığı “Habercilik Sektöründe Kadın Gazetecilerin Durumu" konulu konferans düzenlendi.


Konferansta, Prof. Dr. Çiler Dursun, Türkiye’deki kadın gazetecilerin çalışma koşulları hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Dursun, çok sayıda kadın gazeteciyle görüştüklerini ve kadın gazetecilerin çalışma koşullarının çok zor olduğunu gördüklerini, istihdam açısından erkeklere göre sıkıntı yaşadıklarını söyledi.


Dursun, durumun aşılması için yapılabilecekleri bir kılavuz hazırlayarak derli toplu hale getirip medya kuruluşlarıyla paylaşacaklarını belirtti.




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