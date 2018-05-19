Habercilik Sektöründe Kadın Gazetecilerin Durumu konferansı

Dr. Çiler Dursun’ un yaptığı “Habercilik Sektöründe Kadın Gazetecilerin Durumu" konulu konferans düzenlendi.

Konferansta, Prof. Dr. Çiler Dursun, Türkiye’deki kadın gazetecilerin çalışma koşulları hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Dursun, çok sayıda kadın gazeteciyle görüştüklerini ve kadın gazetecilerin çalışma koşullarının çok zor olduğunu gördüklerini, istihdam açısından erkeklere göre sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Dursun, durumun aşılması için yapılabilecekleri bir kılavuz hazırlayarak derli toplu hale getirip medya kuruluşlarıyla paylaşacaklarını belirtti.